Polícia fecha Oktoberfest após explosão em Munique - Polícia de Munique manteve fechados os portões da festa da cerveja após uma explosão atingir casa em bairro residencial na cidade do sul da Alemanha, matando ao menos uma pessoa. Existe ameaça de bomba contra o evento.A polícia de Munique fechou temporariamente a Oktoberfest na manhã desta quarta-feira (01/10) até pelo menos 17h (horário local) após uma explosão atingir uma casa na cidade do sul da Alemanha, matando pelo menos uma pessoa. Há notícias sobre uma ameaça de bomba contra a festa.

A polícia informou que armadilhas de explosivos foram encontradas em um prédio em chamas na manhã de quarta-feira no norte de Munique, levando forças especializadas a serem acionadas para desarmá-las.

Os policiais atenderam a um chamado e encontraram uma van completamente queimada em uma área residencial da capital da Baviera – e uma pessoa ferida perto de um lago próximo.

A pessoa morreu devido aos ferimentos, informou a polícia na rede X. Os investigadores estão presumindo incêndio criminoso.

A edição deste ano da mundialmente famosa Oktoberfest, realizada no prado Theresienwiese, em Munique, foi aberta oficialmente em 20 de setembro e está programada para ser realizada até o próximo domingo.

"Possíveis conexões com outros locais em Munique estão sendo investigadas, incluindo o Theresienwiese", disse a polícia no X. "Por esse motivo, a abertura do local do festival está adiada."

A polícia afirma que também está investigando uma conexão com o movimento Antifa.

Um texto intitulado "Antifa significa ataque" foi publicado no site indymedia.org na manhã desta quarta-feira. "Nas primeiras horas da manhã, incendiamos vários carros de luxo no norte de Munique e fizemos visitas domiciliares. Além disso, a caminhada matinal de um fascista não terminou muito bem", diz o texto.

md (DPA, ots)