Oktoberfest é fechada temporariamente após ameaça de bomba

01/10/2025 11h28

A famosa Festa da Cerveja de Munique, na Alemanha, foi temporariamente fechada, nesta quarta-feira (1º), devido a uma ameaça de bomba na cidade, onde a polícia investigou uma "briga familiar" envolvendo explosivos que deixou uma pessoa morta.

O corpo armado informou que um homem de 57 anos feriu sua mãe e sua filha em um bairro ao norte da cidade, onde colocou explosivos na casa da família antes de incendiá-la.

O homem se suicidou perto da residência e em sua mochila foram encontrados artefatos explosivos, indicou a mesma fonte.

Os agentes encontraram uma carta escrita pelo suspeito perto do local do crime, que continha uma ameaça não especificada de atentado com explosivos e fazia referência ao "Oktoberfest", a festa da cerveja que recebe milhares de pessoas todos os dias.

"Devido a uma ameaça de bomba não especificada relacionada ao incidente no norte de Munique, o local do festival em Theresienwiese permanecerá fechado até as 17h", informou a polícia em seu canal do WhatsApp.

O alarme sobre o incidente no norte da cidade foi dado antes do amanhecer, quando explosões foram ouvidas dentro da casa em chamas e comandos policiais chegaram ao local, onde também queimavam três veículos.

O suposto incendiário foi encontrado mais tarde em um lago próximo, gravemente ferido, e morreu pouco depois, indicou a polícia, que fala de uma "briga familiar".

O prefeito de Munique, Dieter Reiter, anunciou a reabertura da festa às 17:30h. "A polícia verificou a situação e deu o aval", escreveu em uma publicação em sua conta do Instagram.

O evento, que este ano acontece de 20 de setembro a 5 de outubro, é considerado a maior feira do mundo. Em 2024, recebeu 6,7 milhões de visitantes.

