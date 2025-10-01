Topo

Notícias

Oktoberfest de Munique é temporariamente fechada devido à ameaça de bomba

01/10/2025 13h04

FRANKFURT (Reuters) - As autoridades fecharam temporariamente a Oktoberfest de Munique, na Alemanha, nesta quarta-feira devido a uma ameaça de bomba em uma carta escrita por um suspeito acusado de iniciar um incêndio mortal em uma casa, informou a polícia.

O suspeito foi acusado de incendiar um prédio em uma disputa familiar na qual uma pessoa morreu. O festival anual foi autorizado a reabrir depois que a polícia não encontrou nada suspeito no local.

Joachim Herrmann, ministro do Interior do estado da Baviera, onde Munique é a capital, disse: "Foi a coisa certa a fazer, levar isso a sério".

(Reportagem de Tom Sims)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Oktoberfest de Munique é temporariamente fechada devido à ameaça de bomba

Em dia de votação de projeto do IR, Lula chama líder do centrão no Alvorada

Quem é Binho Galinha, deputado baiano acusado de chefiar milícia

USDA libera US$ 38,3 mi em auxilio a produtores nos EUA afetados por furacão

Estado muito crítico, diz mãe de jovem em coma por intoxicação por metanol

Esposa do presidente espanhol recorre de acusação por peculato

Ex-assessor de Moraes é levado pela polícia na Itália

Incêndio e explosão em Munique deixam um morto e suspendem temporariamente a Oktoberfest

'Usei droga desde os 13 anos, namorei um traficante e fui agredida por ele'

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos, alerta estudo

Parceria entre Cecafé e Emater-MG promove sustentabilidade na cafeicultura