Novo presidente do conselho da BP pede mudança mais rápida em estratégia da empresa

Por Shadia Nasralla e Stephanie Kelly

LONDRES (Reuters) - O novo presidente do conselho da BP, Albert Manifold, disse aos funcionários nesta terça-feira que o portfólio do grupo é "excessivamente complexo" e que é preciso executar mais rapidamente sua estratégia de retornar o foco para o petróleo e o gás, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters.

Manifold assumiu o comando do conselho da BP na terça-feira. Ele sucedeu Helge Lund, que foi alvo de críticas dos investidores por sua estreita associação com o presidente-executivo anterior, Bernard Looney, que supervisionou a malfadada incursão da BP em energias renováveis.

"Alguns dos ativos que possuímos atualmente podem ser mais valiosos para outros", disse Manifold no memorando. "Precisamos aumentar nossa lucratividade."

A BP prometeu vender US$20 bilhões em ativos para ajudar a reduzir sua dívida líquida de US$26 bilhões para entre US$14 bilhões e US$18 bilhões até o fim de 2027.

"Nosso desafio financeiro é que estamos observando níveis mais baixos de lucratividade e temos uma dívida significativa em nosso balanço patrimonial", disse Manifold.

"Está claro para mim que nossa direção estratégica está correta, mas precisamos agir mais rapidamente para acelerar a execução."

Um porta-voz da BP não quis comentar.

A BP tem dito que deseja aumentar seu fluxo de caixa de cerca de US$8 bilhões no ano passado em cerca de 20% a cada ano até 2027, o que implica um fluxo de caixa próximo a US$14 bilhões até o fim desse período, de acordo com cálculos da Reuters.