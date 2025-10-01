Topo

Notícias

Múcio diz que mundo vive 'corrida armamentista' e pede verba para Defesa

José Múcio Monteiro falou com senadores - Pedro França/Agência Senado
José Múcio Monteiro falou com senadores Imagem: Pedro França/Agência Senado
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo*

01/10/2025 13h52

O ministro da Defesa, José Múcio, pediu ajuda ao Senado para aumentar o orçamento militar. Ele afirmou ontem que, embora o Brasil seja uma "ilha de paz", o mundo vive uma "corrida armamentista".

O que aconteceu

Ministro pediu ajuda aos senadores para aumentar orçamento militar. "Eu vim atrás de ajuda. Vim fazer um gravíssimo alerta", disse, durante sessão da CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) do Senado.

Relacionadas

STF notifica Eduardo Bolsonaro por edital e abre prazo para defesa

Na presença de Lula, STM dá posse à 2ª ministra de sua história

Crise do metanol abre nova disputa entre governos Lula e Tarcísio; relembre

Múcio afirmou que o Brasil tem "o menor investimento em Defesa da América do Sul". Ele comparou a capacidade bélica do Brasil com a de países como o Chile e a Colômbia que, segundo ele, "têm uma frota de aviões maiores do que a nossa". Também disse que a Venezuela tem caças "mais eficazes" que o Brasil.

Alguns companheiros da imprensa perguntam 'é por conta da Venezuela?' Não. É por conta da nossa fronteira, a gente não tá brigando com a Venezuela. A questão da Venezuela com os americanos é briga de vizinho. Eu quero que não mexam no meu muro, não encostem a luz da minha rua. Nós temos que cuidar para que se acertem, para que não briguem, mas é briga de vizinho.

José Múcio, ministro da Defesa

Ministro foi à comissão como parte dos esforços de articular a aprovação de lei. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previsibilidade prevê a destinação de 1,5% da receita corrente líquida para orçamento militar, com crescimento de 0,1% ao ano.

"Brasil é ilha de paz". Múcio ponderou que o Brasil não se envolve em conflitos militares, mas insistiu que é preciso estar preparado: "Nós habitamos em uma ilha de paz no contexto global, isso é verdade, mas não estamos imunes aos humores internacionais".

O chefe da Defesa afirmou que o mundo vive corrida armamentista e Brasil está para trás. Porém, ele eximiu governantes de responsabilidade: "Isso não é culpa de nenhum ex-presidente da República, nem do presidente da República", afirmou.

Múcio defendeu a valorização das Forças Armadas. "Nós precisamos tirar da América do Sul a nódoa de que os militares são pretensos golpistas ou sonham em mudar o governo", afirmou, relembrando que estão sujeitos à liderança civil.

Múcio também lamentou o atraso na compra de aviões Gripen. Há dez anos, foi firmado um contrato com a fabricante sueca Saab para a aquisição de 36 aeronaves. No entanto, o Brasil enfrenta dificuldades para honrar os pagamentos e por isso só deve receber os equipamentos em 2032. Segundo o ministro, o que já se pagou de juros seria suficiente para comprar outros seis caças.

Em julho, ele já havia reclamado sobre o orçamento das Forças Armadas no Brasil. "A nossa frota vai envelhecendo. Daqui a pouco vai ter marinheiro sem navio, aviador sem avião e soldado do Exército sem equipamento para lutar", disse. Na ocasião, ele falava a jornalistas durante o Curso de Cobertura Jornalística em Áreas de Combate, que ocorreu no Rio de Janeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Flotilha de ajuda a Gaza espera ser interceptada pela marinha israelense em uma hora

Flotilha humanitária é atacada por drones e cercada por navios de guerra; Israel nega, mas não explica

Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador são libertados

Alcolumbre anuncia que ficará incomunicável por um dia durante celebração judaica

PF vai investigar ameaças a Dino nas redes sociais após voto para condenar Bolsonaro

Baden Powell: o músico que casou bossa nova com candomblé e "inventou" os afrossambas

'Shutdown' nos EUA: embaixada no Brasil suspende atualizações nas redes

Premiê britânico quer 'reinterpretar' direitos humanos em mais um movimento contra imigrantes

Ministro faz apelo por atualização da caderneta vacinal das crianças

Polícia prende em Berlim três supostos agentes do Hamas

Múcio diz que mundo vive 'corrida armamentista' e pede verba para Defesa