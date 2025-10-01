Múcio diz que mundo vive 'corrida armamentista' e pede verba para Defesa

O ministro da Defesa, José Múcio, pediu ajuda ao Senado para aumentar o orçamento militar. Ele afirmou ontem que, embora o Brasil seja uma "ilha de paz", o mundo vive uma "corrida armamentista".

O que aconteceu

Ministro pediu ajuda aos senadores para aumentar orçamento militar. "Eu vim atrás de ajuda. Vim fazer um gravíssimo alerta", disse, durante sessão da CRE (Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional) do Senado.

Múcio afirmou que o Brasil tem "o menor investimento em Defesa da América do Sul". Ele comparou a capacidade bélica do Brasil com a de países como o Chile e a Colômbia que, segundo ele, "têm uma frota de aviões maiores do que a nossa". Também disse que a Venezuela tem caças "mais eficazes" que o Brasil.

Alguns companheiros da imprensa perguntam 'é por conta da Venezuela?' Não. É por conta da nossa fronteira, a gente não tá brigando com a Venezuela. A questão da Venezuela com os americanos é briga de vizinho. Eu quero que não mexam no meu muro, não encostem a luz da minha rua. Nós temos que cuidar para que se acertem, para que não briguem, mas é briga de vizinho.

José Múcio, ministro da Defesa

Ministro foi à comissão como parte dos esforços de articular a aprovação de lei. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previsibilidade prevê a destinação de 1,5% da receita corrente líquida para orçamento militar, com crescimento de 0,1% ao ano.

"Brasil é ilha de paz". Múcio ponderou que o Brasil não se envolve em conflitos militares, mas insistiu que é preciso estar preparado: "Nós habitamos em uma ilha de paz no contexto global, isso é verdade, mas não estamos imunes aos humores internacionais".

O chefe da Defesa afirmou que o mundo vive corrida armamentista e Brasil está para trás. Porém, ele eximiu governantes de responsabilidade: "Isso não é culpa de nenhum ex-presidente da República, nem do presidente da República", afirmou.

Múcio defendeu a valorização das Forças Armadas. "Nós precisamos tirar da América do Sul a nódoa de que os militares são pretensos golpistas ou sonham em mudar o governo", afirmou, relembrando que estão sujeitos à liderança civil.

Múcio também lamentou o atraso na compra de aviões Gripen. Há dez anos, foi firmado um contrato com a fabricante sueca Saab para a aquisição de 36 aeronaves. No entanto, o Brasil enfrenta dificuldades para honrar os pagamentos e por isso só deve receber os equipamentos em 2032. Segundo o ministro, o que já se pagou de juros seria suficiente para comprar outros seis caças.

Em julho, ele já havia reclamado sobre o orçamento das Forças Armadas no Brasil. "A nossa frota vai envelhecendo. Daqui a pouco vai ter marinheiro sem navio, aviador sem avião e soldado do Exército sem equipamento para lutar", disse. Na ocasião, ele falava a jornalistas durante o Curso de Cobertura Jornalística em Áreas de Combate, que ocorreu no Rio de Janeiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo.