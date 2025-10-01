Nikkei alcança mínima de três semanas com realização de lucros

Por Junko Fujita

TÓQUIO (Reuters) - O índice Nikkei do Japão encerrou a quarta-feira em seu nível mais baixo em três semanas, em meio a uma ampla onda de vendas, com os investidores realizando lucros após a recente alta no início do segundo semestre do ano fiscal.

O Nikkei caiu 0,85%, para 44.550,85 pontos, chegando a mínimas de 11 de setembro. O índice caiu pela quarta sessão consecutiva. Já o índice mais amplo Topix, cedeu 1,37%, para 3.094,74.

"É um recuo em relação à recuperação que impulsionou o Nikkei até o mês passado", disse Shuutarou Yasuda, analista de mercado do Tokai Tóquio Intelligence Laboratory.

"Os investidores queriam realizar lucros, então venderam as ações que mais subiram, como a Tóquio Electron e o SoftBank Group."

As ações da Tóquio Electron e da investidora em startups de tecnologia SoftBank Group caíram 2,09% e 2,38%, respectivamente.

As bolsas da China, incluindo Hong Kong, estão fechadas devido ao feriado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,85%, 44.550,85 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.

. Em XANGAI, o índice SSEC não abriu.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,91%, a 3.455 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,63%, a 25.982 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53%, a 4.323 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,04%, a 8.845 pontos.

((Tradução Redação Gdansk))