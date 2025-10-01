Não há ainda previsão para conversa entre Lula e Trump, diz Mauro Vieira

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quarta-feira que não há ainda uma decisão sobre o formato que terá um possível encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o norte-americano, Donald Trump, e reiterou que não há ainda uma previsão de data.

Em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Vieira afirmou que conversou com assessores da Casa Branca e estão tentando encontrar um momento adequado.

"Não foi combinado nenhum encontro específico, não foi combinada nenhuma viagem, seja do presidente Trump ao Brasil, seja do presidente Lula aos Estados Unidos agora no curto prazo. Foi sim combinado um contato que julgamos no Itamaraty, e creio que todos os cidadãos brasileiros, muito favorável para as relações bilaterais", afirmou o ministro.

"Estamos prontos e estamos trabalhando para saber quando será esse encontro, que será em algum momento no futuro. Há uma disposição dos dois lados", completou.

Depois do rápido encontro entre os dois presidentes entre discursos na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, chegou-se a falar de algum tipo de contato esta semana, já que Trump revelou em seu discurso que havia tratado com Lula dessa possibilidade. No entanto, desde o início fontes brasileiras afirmaram à Reuters que seria difícil, devido às agendas dos presidentes.

Uma das alternativas citadas é a possibilidade de um encontro pessoalmente durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), no final do mês, na Malásia. Mas contatos por telefone e videoconferência não estão descartados.