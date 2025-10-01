Dani Lima: Caso de Tagliaferro não envolve crime clássico como de Zambelli

A diferença no tratamento dado pela Justiça italiana a Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, e de Carla Zambelli se explica pela natureza das acusações, explicou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

No caso de Tagliaferro, a Justiça italiana optou por restrições de circulação e retenção de passaporte, enquanto Zambelli segue presa em Roma, já que seus crimes são considerados clássicos e internacionalmente reconhecidos.

Tagliaferro era funcionário do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi alvo de uma denúncia de violência doméstica. Como era um funcionário de cargo de comissão, ou seja, não era servidor público de carreira do TSE, então ele foi exonerado pelo ministro Alexandre de Moraes, que na época era presidente do Tribunal.

A partir disso, qual é a acusação? De que ele teria vazado comunicações entre os funcionários do TSE. Houve uma série de reportagens da Folha de S.Paulo sobre o que ele entendeu serem vícios ou arroubos processuais cometidos por Moraes como presidente do TSE. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela explicou que, para a Justiça italiana, o caso de Tagliaferro não apresenta um crime evidente, ao contrário do de Zambelli, condenada por invasão de sistema e porte ilegal de arma.

Dentro do STF, a tese do Tagliaferro não prosperou. Moraes recebeu apoio público de colegas como Flávio Dino, Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso. Ele virou um personagem nessa intrincada novela da política e do Judiciário brasileiro e seguiu o exemplo de Carla Zambelli. Daniela Lima, colunista do UOL

Segundo a colunista, Tagliaferro foi localizado na Itália por uma infração de trânsito, o que levou à checagem do processo de extradição. Daniela detalha como a Justiça italiana impôs medidas restritivas em vez de prisão preventiva.

Zambelli foi para a Itália, ele foi também e de lá tem falado contra Moraes, inclusive apoiando as medidas que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão pregando contra os integrantes do Supremo nos EUA. Ele disse que seria esse interlocutor na Europa. A informação que eu tive é que ele só foi localizado hoje por conta de uma infração de trânsito. A polícia foi checar e viu que havia o processo de extradição.

Por que ele está recebendo um tratamento diferente da justiça italiana do caso da Zambelli? Ela foi presa e está aguardando o processo de extradição que é longo e não se resolve rápido presa. Ela cometeu um crime clássico, que é tratado como tal em qualquer país. O caso dele é diferente, por isso a cautela do juiz italiano enquanto ele vai estudar o caso.

O caso de Tagliaferro não envolve um crime clássico e não é um caso tão evidente e cristalino quanto o de Carla Zambelli. Por isso o tratamento diferenciado; ele fica com a circulação restrita, sem o passaporte, mas não preso. Daniela Lima, colunista do UOL

[A emenda] ser incluída é uma coisa; passar, já é mais difícil. Existe um mau humor no Congresso com relação ao Eduardo. Essa emenda vem na linha de não constituir crime de obstrução de Justiça, manifestação crítica, atividade jornalística, atuação parlamentar ou qualquer outra forma legítima de exercício de liberdade de expressão. Por quê? Porque os bolsonaristas dizem que eles estão sendo perseguidos e que eles apenas fazem críticas e usam a liberdade de expressão para falar sobre o Supremo. Letícia Casado, colunista do UOL

Tenho o princípio da neutralidade fiscal. Fui relator do arcabouço fiscal e jamais proporia qualquer emenda, seja nesse ou em qualquer outro projeto, que viesse a ser traduzido em rombo das contas públicas. Jamais faria isso. Cláudio Cajado, deputado federal (PP-BA)

