Motta confirma, no X, votação do projeto de isenção de IR na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou na rede social X que ocorrerá nesta quarta-feira, 1º, a votação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil.

Em postagem nesta manhã, Motta enalteceu o projeto e disse que sempre foi prioridade na sua presidência. "Hoje é um dia muito importante, inclui o projeto de isenção de Imposto de Renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão", escreveu.

Motta acrescentou: "A isenção do Imposto de Renda não é um favor do Estado, é o reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social do país, garantindo mais dinheiro no bolso de quem ganha até R$ 5 mil".

De acordo com o relator da proposta na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), há unanimidade em favor da ampliação da isenção, mas divergências sobre as formas de compensação da renúncia tributária. Em almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na terça-feira, 30, Lira disse que analisaria sugestões de emendas, mas que em tese manteria o texto que foi aprovado na comissão especial em julho.