SP investiga 37 casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas falsas

O estado de São Paulo contabiliza 37 casos de intoxicação por metanol relacionada à ingestão de bebidas alcoólicas, segundo balanço divulgado hoje. Desse total, dez registros foram confirmados, enquanto os outros 27 ainda são considerados suspeitos.

O que aconteceu

SP segue com uma morte confirmada, de acordo com o governo estadual. Outras cinco mortes seguem em investigação.

Seis estabelecimentos foram interditados até esta quarta-feira. Na capital, eles estão localizados nos bairros da Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca. Também foram interditados um estabelecimento em São Bernardo do Campo e em Barueri.

Foram apreendidas 802 garrafas em 660 distribuidoras e 142 bares da capital. Um lote com 128 mil garrafas de vodca foi lacrado em Barueri enquanto aguarda apresentação de documentação.

Segundo o Governo de São Paulo, foram instaurados cinco inquéritos criminais relacionados às intoxicações. São três departamentos da Polícia Civil envolvidos e 22 prisões foram realizadas neste ano.

Governo federal coloca PF na investigação

Polícia Federal vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

Governo de SP divergiu do governo federal e negou o envolvimento do crime organizado nos casos de intoxicação por metanol. Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), não há evidência de que haja ação do crime organizado.

O que dizem as autoridades

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.