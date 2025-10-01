Mortes e bares fechados: o que se sabe da intoxicação por metanol em SP

Ao menos cinco pessoas morreram em São Paulo intoxicadas por metanol. Os órgãos de vigilância sanitária também interditaram quatro estabelecimentos suspeitos de vender bebidas "batizadas" com o líquido nocivo ao organismo humano.

O que aconteceu

Governo de SP confirma uma morte por intoxicação por metanol. Os outros quatro óbitos são tratados como suspeitas e foram realizados testes para confirmar se de fato as pessoas morreram intoxicadas com metanol. Os resultados não foram divulgados.

Outros 15 casos prováveis de intoxicação são investigados. As cidades que registraram essas ocorrências são São Paulo, São Bernardo do Campo, Limeira e Itapecerica da Serra.

Todos os casos deram positivo para metanol, mas o governo paulista investiga como essa intoxicação aconteceu: se por ingestão de bebida adulterada ou por consumo intencional. O protocolo prevê coleta de sangue ou urina, análise laboratorial e, depois, investigação sobre as condições da ingestão.

Três bares e uma distribuidora foram interditados nesta terça-feira. O bar Ministrão, nos Jardins, e o bar Torres, na Mooca, foram fechados temporariamente. Uma distribuidora na Vila Mariana e um bar em São Bernardo do Campo também foram interditados pela vigilância.

Donos do bar Torres disseram colaborar com as investigações e negaram irregularidades na aquisição de bebidas. O bar Ministrão não se manifestou e deletou perfil que mantinha nas redes sociais. A reportagem não conseguiu confirmar os nomes do bar em São Bernardo do Campo e da distribuidora na Vila Mariana.

Pelo menos três pessoas seguem internadas em estado grave. Um jovem de 27 anos está em coma há de mais de 20 dias após ter o cérebro afetado pelo metanol; uma mulher perdeu a visão dos dois olhos e segue hospitalizada; um outro homem também parou de enxergar, teve AVC e ainda está internado.

Rafael, internado em estado grave há 29 dias Imagem: Reprodução/Fantástico

Governo federal coloca PF na investigação

Polícia Federal vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

Governo de SP divergiu do governo federal e negou o envolvimento do crime organizado nos casos de intoxicação por metanol. Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), não há evidência de que haja ação do crime organizado.

Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é o PCC. Tem se especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só pra deixar claro, não há evidência nenhuma da participação de crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas

Tarcísio de Freitas

Rhadarani Domingos está internada em São Paulo Imagem: Reprodução/TV Globo

O que dizem as autoridades

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.