Morre Jane Goodall, pioneira no estudo de chimpanzés, aos 91 anos

A cientista e ativista global Jane Goodall, que transformou sua paixão de infância pelos primatas em uma missão pela proteção do meio ambiente, morreu hoje aos 91 anos, informou o instituto que ela fundou. "Suas descobertas como primatologista revolucionaram a ciência", disse o instituto em comunicado. Ela morreu de causas naturais durante uma turnê de palestras na Califórnia.

Quem era Jane Goodall

Ao longo de sua vida, Goodall acumulou prêmios e reconhecimentos internacionais. Foi nomeada Mensageira da Paz das Nações Unidas, recebeu o título de Dama do Império Britânico em 2003 e, em 2025, foi condecorada com a Medalha Presidencial da Liberdade dos Estados Unidos, a mais alta honraria civil do país.

Goodall foi pioneira em seu campo, tanto como mulher cientista nos anos 1960 quanto pelos estudos sobre o comportamento dos primatas. Ela abriu caminho para outras pesquisadoras, incluindo a falecida Dian Fossey, e revolucionou a ciência ao ser a primeira a identificar que os chimpanzés usam ferramentas e demonstram emoções complexas. Também foi pioneira ao dar nomes aos animais, em vez de números, reconhecendo suas personalidades individuais e laços familiares. Suas descobertas ajudaram a derrubar a ideia de que os humanos estariam rigidamente separados do restante do reino animal. "Descobrimos que, afinal, não existe uma linha rígida dividindo os humanos do resto do reino animal", disse em uma palestra TED em 2002.

Criou um método de pesquisa inovador. Na Tanzânia, Jane Goodall rompeu com os padrões científicos de sua época. Ela se aproximava dos chimpanzés, imitava seus sons, subia em árvores ao lado deles e até compartilhava bananas. Em 1960, fundou o Gombe Stream Research Centre, que se tornaria referência mundial no estudo dos primatas e um marco na etologia moderna.