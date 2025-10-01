Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (1°) que sejam enviadas à Corte informações diárias sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica de oito acusados.
O ministro solicitou relatório com dados sobre eventuais registros de violação, falha de sinal ou descumprimento de medidas impostas contra os monitorados.
A decisão envolve os seguintes investigados:
- Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro);
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
- Filipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro);
- Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
- Fernando Collor (ex-presidente);
- Daniel Silveira (ex-deputado);
- Chiquinho Brazão (ex-deputado);
- Roberto Jefferson (ex-deputado).
Nas decisões proferidas, Moraes não citou se há suspeitas de irregularidades no monitoramento das tornozeleiras.