Moraes pede monitoramento diário da tornozeleira de Cid

01/10/2025 20h11

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (1°) que sejam enviadas à Corte informações diárias sobre o monitoramento da tornozeleira eletrônica de oito acusados.

O ministro solicitou relatório com dados sobre eventuais registros de violação, falha de sinal ou descumprimento de medidas impostas contra os monitorados.

Os registros devem ser enviados pelas secretarias de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Alagoas e Rio de Janeiro. 

A decisão envolve os seguintes investigados:

  • Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro);
  • Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
  • Filipe Martins (ex-assessor de Bolsonaro);
  • Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal);
  • Fernando Collor (ex-presidente);
  • Daniel Silveira (ex-deputado);
  • Chiquinho Brazão (ex-deputado);
  • Roberto Jefferson (ex-deputado).

Nas decisões proferidas, Moraes não citou se há suspeitas de irregularidades no monitoramento das tornozeleiras.

