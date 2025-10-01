Topo

Notícias

Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

01/10/2025 18h37

Apesar dos dois gols do artilheiro norueguês Erling Haaland, o Monaco conseguiu um honroso empate em 2 a 2 com o Manchester City nesta quarta-feira (1º), no estádio Louis II, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time do Principado, que em nenhum momento jogou a toalha, conquista seu primeiro ponto nesta Champions, enquanto o City soma quatro.

Depois do gol inicial de Haaland (15'), que tocou a bola por cima do goleiro, os monegascos empataram três minutos depois com um belo chute no ângulo de Jordan Teze (18').

Os 'Citizens' retomaram a vantagem novamente com seu camisa 9 pouco antes do intervalo (44'), dessa vez de cabeça. Foi o 52º gol de Haaland em 50 jogos na Champions League.

Mas nos minutos finais, Bernardo Silva cometeu falta dentro da área e o zagueiro inglês Eric Dier (89') decretou o empate do Monaco cobrando pênalti.

stt/cto/pm/dr/cb/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória

Musk se torna primeira pessoa a atingir patrimônio líquido de US$500 bilhões, mostra lista da Forbes

Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos (2-0) na Champions

Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Petro expulsa delegação diplomática de Israel na Colômbia por detenção de flotilha a Gaza

Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

Villarreal arranca empate no fim contra Juventus (2-2) na Champions

Jonathan Anderson reinventa clássicos da Dior em sua primeira coleção feminina em Paris

TCU gasta R$ 770 mil com reforma de apartamento funcional de Anastasia