Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Apesar dos dois gols do artilheiro norueguês Erling Haaland, o Monaco conseguiu um honroso empate em 2 a 2 com o Manchester City nesta quarta-feira (1º), no estádio Louis II, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time do Principado, que em nenhum momento jogou a toalha, conquista seu primeiro ponto nesta Champions, enquanto o City soma quatro.

Depois do gol inicial de Haaland (15'), que tocou a bola por cima do goleiro, os monegascos empataram três minutos depois com um belo chute no ângulo de Jordan Teze (18').

Os 'Citizens' retomaram a vantagem novamente com seu camisa 9 pouco antes do intervalo (44'), dessa vez de cabeça. Foi o 52º gol de Haaland em 50 jogos na Champions League.

Mas nos minutos finais, Bernardo Silva cometeu falta dentro da área e o zagueiro inglês Eric Dier (89') decretou o empate do Monaco cobrando pênalti.

