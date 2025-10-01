Topo

Notícias

MME pede aporte da União na Eletronuclear sob risco de insolvência

01/10/2025 15h03

Por Marcela Ayres e Leticia Fucuchima

BRASÍLIA/SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia pediu aporte da União na Eletronuclear sob risco iminente de insolvência da empresa, dando sequência a mais um capítulo da onerosa e ainda não resolvida participação do Estado brasileiro na construção da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

O valor do aporte não foi mencionado em um ofício do ministro Alexandre Silveira a seus contrapartes nos ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Gestão, datado de segunda-feira. Mas no documento, visto pela Reuters, ele cita necessidade bilionária de capital para não ser diluída diante de uma planejada emissão de debêntures, enquanto a Eletronuclear tem pesadas despesas decorrentes de Angra 3.

Silveira pontuou que a situação compromete de forma "imediata e severa" a capacidade da Eletronuclear de manter Angra 3 e honrar obrigações financeiras tanto junto aos bancos BNDES e Caixa Econômica Federal, como um encargo do setor elétrico chamado Reserva Global de Reversão (RGR). Em documento separado visto pela Reuters, a estatal nuclear reconheceu dívidas com vencimento próximo junto aos bancos ABC e BTG Pactual.

"Mantida esta situação, coloca-se em risco a sustentabilidade da Eletronuclear no horizonte imediato e a continuidade do Projeto Angra 3, ocasionando risco iminente de insolvência da empresa e impactos consequentes," completou o ministro, solicitando a adoção de medidas para viabilização do aporte de capital no ciclo orçamentário de 2026.

Mesmo com as obras paralisadas há vários anos, o projeto de uma terceira usina nuclear no Brasil exige dispêndios "inadiáveis" de aproximadamente R$1 bilhão em 2025, entre compromissos com dívida e manutenção de equipamentos, aponta o documento.

Procurados, os ministérios da Fazenda, Planejamento e Gestão não responderam imediatamente. A Eletronuclear também não respondeu de imediato.

Paralelamente, nesta quarta-feira, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), formado por ministros para aconselhamento do presidente da República, aprovou uma determinação para atualização dos estudos de modelagem econômico-financeira para viabilizar a conclusão das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

DEBÊNTURES

A indefinição de recursos orçamentários para a estatal nuclear também está travando uma emissão de debêntures planejada de R$2,4 bilhões para levantar recursos para o projeto da extensão de vida útil de Angra 1, usina que está em operação há 40 anos e demanda modernizações para operar por mais 20 anos.

A emissão das debêntures será realizada pela Eletronuclear e subscrita pela Eletrobras, conforme amplo acordo firmado pela companhia elétrica com a União no início deste ano. A Eletrobras poderá converter as debêntures em ações da Eletronuclear, mas sem ampliar sua participação relativa na empresa, o que exige aporte por parte do governo.

Em documentação obtida pela Reuters, a Eletronuclear afirmou que uma emissão de debêntures planejada para este ano era uma medida "indispensável" para garantir a continuidade de suas operações.

A companhia destacou dívidas de curto prazo com os bancos ABC e BTG, no valor de cerca de R$570 milhões e com vencimento em dezembro, projetando, porém, o esgotamento total de seu caixa já em novembro.

"Sem o ingresso dos recursos oriundos da emissão, a companhia incorrerá em inadimplemento, sujeitando-se não apenas a multas e juros, mas também à aceleração de outras dívidas," completou, citando passivos junto ao BNDES, Caixa Econômica Federal e Santander.

"Esse quadro torna imprescindível a adoção de medida de liquidez extraordinária já em outubro de 2025, a fim de mitigar o risco iminente de insolvência", completou.

A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) havia pedido no fim de agosto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agendamento de assembleia geral extraordinária para tratar dos processos para a emissão.

Em carta vista pela Reuters, a ENBPar indica que ainda não conseguiu prosseguir com a emissão de debêntures porque, conforme a Procuradoria-Geral da Fazenda, os recursos orçamentários para o processo precisam ser antes equacionados.

Segundo o documento, estudos apontam necessidade adicional de um aporte mínimo da União de R$1,4 bilhão para evitar risco de perda de controle da Eletronuclear.

A Eletronuclear vem sofrendo com desequilíbrio financeiro nos últimos meses, principalmente em função de um histórico de gastos elevados com pessoal, sem cobertura tarifária de Angra 1 e 2 suficiente, além de despesas de manutenção e dívida de Angra 3. A situação levou a estatal a implementar desde o ano passado um amplo plano de corte de despesas, inclusive com demissões.

(Por Marcela Ayres em Brasília e Letícia Fucuchima em São Paulo)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Aeroporto gigante na Arábia terá 6 pistas e quase o mesmo tamanho de Osasco

França investiga petroleiro ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca

China lança novo visto para atrair especialistas estrangeiros em tecnologia

Corpo de russo desaparecido há mais de 3 meses é encontrado em trilha no RJ

Justiça muda status de inquérito e Gato Preto passa a ser investigado

Marinha israelense ordena à flotilha para Gaza que mude de rota (ministério israelense)

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo

Publicada lista dos 1.363 municípios elegíveis à renegociação de dívidas rurais

Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall (Instituto)

Terremoto na Indonésia atrasa esforços para resgatar pessoas presas no desabamento de uma escola