Topo

Notícias

Ministério da Saúde lança campanha de multivacinação com foco em crianças e adolescentes

01/10/2025 16h05

O Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira, 1°, uma campanha de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos. O objetivo da pasta é atualizar a caderneta de vacinação desse público por meio das ações previstas para o período de 6 a 31 de outubro.

A pasta planeja um "Dia D" de vacinação em todo o País no dia 18 (sábado), quando os postos de saúde ficarão abertos para vacinar a população. Embora a campanha seja voltada para pessoas até 15 anos, a pasta quer atingir os adultos responsáveis pelas crianças, que também poderão atualizar a caderneta.

Durante a campanha, estarão disponíveis 15 tipos de vacina, incluindo imunizantes previstos no calendário nacional e outros. São eles:

. BCG - protege contra formas graves de tuberculose

. Hepatite B

. Penta (DTP/Hib/HB)- protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por Haemophilus influenzae tipo b

. Poliomielite inativada

. Rotavírus

. Pneumocócica 10 valente (conjugada) - protege contra doenças graves causadas por pneumococos, como pneumonia e meningite

. Meningocócica C (conjugada)/ Meningocócica ACWY(conjugada) - protege contra meningite

. Influenza - protege contra gripe

. Covid-19

. Febre amarela

. Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

. Varicela - protege contra catapora

. DTP - protege contra difteria, tétano e coqueluche

. Hepatite A

. HPV

Uma das prioridades da pasta é chegar a pessoas que não se vacinaram contra o HPV. Atualmente, 82% das meninas de 9 a 14 anos estão com essa vacina em dia. Entre os meninos, o porcentual é de 67%. A vacina é importante para proteger, por exemplo, contra o câncer do colo do útero e o câncer de pênis, largamente associados ao vírus HPV.

"Eu sou pai de uma criança de 10 anos de idade e faço gestão de ela estar com todo o seu calendário vacinal em dia. Eu não vacinaria a minha filha se eu não tivesse confiança absoluta na segurança, na qualidade e na importância dessas vacinas", disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no anúncio da campanha.

Além da vacina do HPV, a pasta também quer reforçar a vacinação contra o sarampo, sobretudo após a alta de casos na América do Norte. Toda a população de 12 meses a 59 anos poderá receber o imunizante. O Brasil tem um certificado de território livre do sarampo, mas, em 2025, foram registrados no País 31 casos importados da doença.

"Eu quero relembrar os pais e as mães que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram meningite, só não tiveram doenças extremamente graves porque, um dia, o seu pai e a sua mãe enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje para vaciná-los", enfatizou o ministro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

ABPA lança movimento pelo uso consciente de antimicrobianos na produção

Intoxicação por metanol: quais bares foram fechados em SP?

Jane Fonda relança movimento pela liberdade de expressão da época da Guerra Fria

Colômbia entrega parte da fazenda de Pablo Escobar para vítimas do conflito

Moraes pede atualização diária sobre tornozeleiras de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

Morre Jane Goodall, renomada primatologista e ativista

Governo apresenta formas de combate à manipulação de jogos esportivos

Carlo Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade