Topo

Notícias

MinC quer transformar escolas de samba em pontos de cultura

01/10/2025 15h08

Ao término do congresso na UFSC, a Federação Nacional das Escolas de Samba publicou a "Carta de Florianópolis 2025", onde defende que "o carnaval necessita de um espaço institucional que atue como articulador de políticas públicas e promova o diálogo com os demais órgãos do governo federal."

A federação reivindica "políticas públicas permanentes", como o financiamento da infraestrutura cultural e artística, a promoção de projetos de internacionalização e intercâmbio cultural, e o acesso ao "mercado da Indústria cultural".

 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Newcastle goleia na visita ao Union Saint-Gilloise (4-0) na Champions

Ex-deputado de GO é preso suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Zelenskiy diz que Rússia está criando ameaça de incidentes nucleares

Ciro Nogueira afirma que André Fufuca terá que optar entre PP e governo Lula

PF pede a Moraes inclusão de ameaças a Dino em inquérito das 'milícias digitais'

Petróleo se mantém em queda por provável novo aumento de produção da Opep+

SP investiga 37 casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas falsas

Lula autoriza governo a discutir fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall

SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

ABPA lança movimento pelo uso consciente de antimicrobianos na produção