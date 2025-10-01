Topo

Microsoft nomeia chefe para operações comerciais; presidente-executivo focará em tecnologia

01/10/2025 17h08

(Reuters) - O diretor comercial da Microsoft, Judson Althoff, assumirá uma função ampliada como presidente-executivo de operações comerciais, liberando o chefe da empresa, Satya Nadella, para se concentrar mais no lado técnico da busca da companhia para dominar a corrida pela inteligência artificial.

Althoff liderará o que o presidente-executivo da Microsoft, Nadella, chamou de uma nova organização, que combinará vendas, marketing e operações.

Nadella disse que a reorganização ajudará a ele e a outros líderes de engenharia a se concentrarem "em nosso trabalho técnico de maior ambição - em nossa construção de data center, arquitetura de sistemas, ciência de IA e inovação de produtos", em um comunicado nesta quarta-feira.

Althoff também será o chefe de uma nova equipe de liderança comercial que inclui líderes de engenharia, vendas, marketing, operações e finanças.

"Estamos no meio de uma mudança tectônica na plataforma de IA, que exige que gerenciemos e aumentemos nossos negócios comerciais em escala hoje, enquanto construímos a nova fronteira e executamos perfeitamente em ambos", disse Nadella.

Em 2021, a Microsoft reuniu sua organização global de vendas e marketing e seus negócios comerciais mundiais em uma única organização unificada, liderada por Althoff, que ingressou na empresa em 2013 como presidente da Microsoft América do Norte.

(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)

