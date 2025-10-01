Topo

Crise do metanol abre nova disputa entre governos Lula e Tarcísio; relembre

Lula e Tarcísio de Freitas durante encontro em Brasília Imagem: Ricardo Stuckert via Twitter de Lula
Victoria Bechara
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 05h30

Os casos de intoxicação por bebidas alcoólicas com metanol em São Paulo se tornaram mais um capítulo da disputa política entre os governos Lula (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O que aconteceu

Houve divergência sobre o suposto envolvimento do PCC nos casos. Em uma coletiva de imprensa realizada ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a corporação vai investigar se o crime organizado está envolvido na adulteração de bebidas alcoólicas.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descartou essa possibilidade. Ele também realizou uma coletiva na manhã de ontem, duas horas depois da PF, e afirmou que os inquéritos abertos no estado levaram a suspeitos que não são ligados à facção. O secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), também disse que está "completamente descartada a hipótese do PCC".

Tarcísio reivindicou a autoria das medidas adotadas para resolver a crise. Ele fez um post nas redes sociais em que disse que seu governo está "liderando as ações" em resposta à contaminação por metanol em São Paulo. "Nossa prioridade é cuidar das pessoas e trabalhar para que casos como esse não voltem a acontecer".

Os governos Lula e Tarcísio têm um histórico de disputas políticas. A mais recente ocorreu há duas semanas, quando Derrite dispensou ajuda da Polícia Federal para investigar o assassinato do ex-delegado Ruy Ferraz Fontes, em Praia Grande. O secretário de Segurança agradeceu a oferta da PF, mas disse que o estado estava "amplamente qualificado para atuar no caso".

No fim de agosto, também disputaram protagonismo após uma operação contra o PCC. Foram realizadas três operações simultâneas contra a atuação da facção no setor financeiro e na cadeia de combustíveis — duas pela Polícia Federal (Quasar e Tank) e uma pelo Ministério Público de São Paulo com as polícias Civil e Militar (Carbono Oculto).

A PF e o MP organizaram entrevistas coletivas no mesmo horário. Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lewandowski disse que foi "uma das maiores operações da história brasileira." Já a coletiva do MP teve participação de Derrite e do secretário da Fazenda de São Paulo, Samuel Kinoshita.

Em março, o embate foi entre Derrite e Lewandowski. O ministro da Justiça disse que "a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar", e o secretário de Segurança chamou a fala de "absurda". "O ministro é um senhor de idade e eu tenho muito respeito por ele, apesar das besteiras que ele fala. A culpa não é dele, é de quem o escolheu para essa função, porque não tem a mínima noção do que deve ser feito para combater o crime", disse Derrite em discurso na Alesp.

Embate sobre a favela do Moinho

As ações na Favela do Moinho, no centro de São Paulo, também ganharam ares de disputa política. A União cedeu o terreno da favela à gestão estadual para a construção de um parque e entrou com subsídio de R$ 180 mil por família. O governo Tarcísio entrou com R$ 70 mil, totalizando R$ 250 mil.

Lula visitou a favela do Moinho e formalizou a solução habitacional em junho. Na ocasião, ele alfinetou Tarcísio, disse que o projeto do governo estadual para construir um parque no local "não pode ser feito às custas do sofrimento" e que a cessão do terreno só seria concluída depois de provar que os moradores foram "tratados com decência".

Em maio, a Polícia Militar deflagrou uma operação para retirada dos moradores da favela, marcada por cenas de truculência dos agentes de segurança. A ação foi festejada por Tarcísio e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que atribuíram a ela o esvaziamento no fluxo da "cracolândia".

Tarcísio não participou do evento com o presidente no Moinho, em 26 de junho. Na ocasião, o governador participou de agenda em São Bernardo do Campo, berço político de Lula, para entregar moradias do programa Casa Paulista.

Os dois podem ser adversários em 2026. Tarcísio é cotado para ser o candidato da direita ao Planalto. Publicamente, ele nega e afirma que vai tentar a reeleição em São Paulo. Já Lula afirma que vai disputar se estiver bem de saúde.

