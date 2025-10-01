Medvedev zomba de Trump sobre ausência de submarinos perto da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev zombou do presidente norte-americano, Donald Trump, dizendo que os Estados Unidos não enviaram submarinos nucleares para a costa russa, como Trump havia prometido.

Na terça-feira, Trump classificou Medvedev como "uma pessoa estúpida" e disse que ele havia deslocado um "submarino ou dois" para a costa da Rússia. Ele declarou em agosto que tinha ordenado que dois submarinos nucleares fossem deslocados para as "regiões apropriadas" em resposta às ameaças de Medvedev.

"Novo episódio da série de suspense", disse Medvedev no X em inglês. "Trump mais uma vez trouxe à tona os submarinos que ele supostamente 'enviou para as costas russas', insistindo que eles estão 'muito bem escondidos'".

"Como diz o ditado, é difícil encontrar um gato preto em um quarto escuro -- especialmente se ele não estiver lá", afirmou Medvedev.