Topo

Notícias

Medvedev zomba de Trump sobre ausência de submarinos perto da Rússia

01/10/2025 08h23

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev zombou do presidente norte-americano, Donald Trump, dizendo que os Estados Unidos não enviaram submarinos nucleares para a costa russa, como Trump havia prometido.

Na terça-feira, Trump classificou Medvedev como "uma pessoa estúpida" e disse que ele havia deslocado um "submarino ou dois" para a costa da Rússia. Ele declarou em agosto que tinha ordenado que dois submarinos nucleares fossem deslocados para as "regiões apropriadas" em resposta às ameaças de Medvedev.

"Novo episódio da série de suspense", disse Medvedev no X em inglês. "Trump mais uma vez trouxe à tona os submarinos que ele supostamente 'enviou para as costas russas', insistindo que eles estão 'muito bem escondidos'".

"Como diz o ditado, é difícil encontrar um gato preto em um quarto escuro -- especialmente se ele não estiver lá", afirmou Medvedev.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

EUA: USDA revisa para cima estimativas de produção de milho e soja em 2024

Intoxicação por metanol: clubes de SP suspendem venda de bebidas destiladas

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos

ONGs denunciam nova lei migratória em Portugal dificultando regularização de estrangeiros

Comandante iraniano aponta para possível aumento no alcance dos mísseis

Cruz Vermelha suspende temporariamente operações na Cidade de Gaza devido às hostilidades

Medvedev zomba de Trump sobre ausência de submarinos perto da Rússia

Flotilha humanitária se aproxima de Gaza e diz que Israel corta comunicação

Criança de 5 anos sobrevive a acidente em PE e passa dois dias ao lado dos corpos dos pais

Número de mortos em terremoto nas Filipinas sobe para 60, dizem autoridades

Próxima rodada de negociações entre Rússia e EUA deve ocorrer até final do outono no Hemisfério Norte, diz agência