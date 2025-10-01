Letícia Casado: Mau humor do Congresso dificulta salvação de Eduardo

A resistência do Congresso deve travar qualquer emenda para proteger o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de punição por obstrução de Justiça, avaliou a colunista Letícia Casado no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra Eduardo e o jornalista Paulo Figueiredo aponta tentativa de coação à Justiça nos EUA, com acusações que ultrapassam o debate sobre liberdade de expressão. O clima político desfavorável isola o deputado até dentro do próprio partido.

[A emenda] ser incluída é uma coisa; passar, já é mais difícil. Existe um mau humor no Congresso com relação ao Eduardo. Essa emenda vem na linha de não constituir crime de obstrução de Justiça, manifestação crítica, atividade jornalística, atuação parlamentar ou qualquer outra forma legítima de exercício de liberdade de expressão. Por quê? Porque os bolsonaristas dizem que eles estão sendo perseguidos e que eles apenas fazem críticas e usam a liberdade de expressão para falar sobre o Supremo.

A questão do Eduardo e do Paulo Figueiredo não é sobre isso. O que está sendo colocado pela PGR é um crime de obstrução à Justiça porque eles estavam atuando para atrapalhar o processo em que o Jair Bolsonaro foi denunciado.

Eles escalaram, fizeram vários atos e costuraram uma punição ao Brasil, por meio das tarifas, e aos ministros. Isso é coação. Não é liberdade de expressão quando você passa a atuar para impedir o exercício desse juiz. Houve uma rede de articulação para atrapalhar o trabalho dos delegados federais e dos procuradores, inclusive do Paulo Gonet. Essas atitudes vão além de liberdade de expressão; constituem ameaça e obstrução à Justiça, como a PGR entende e coloca na denúncia.

Não será simples. Vejo pelas conversas que tenho que existe um grande mau humor em relação ao Eduardo, inclusive vindo de gente do próprio partido dele. O PL tem maioria bolsonarista agora, mas sempre foi de centrão. Há um grupo ali bem pragmático. As pessoas se relacionam, inclusive de olhar e falar 'isso daqui passou de todos os limites em relação ao Supremo; vamos dar uma segurada'. Está havendo esse momento de dar uma segurada no Eduardo. Letícia Casado

