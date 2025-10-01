Topo

Marinha de Israel adverte flotilha de Gaza para mudar de rumo

01/10/2025 15h47

JERUSALÉM (Reuters) - A marinha israelense entrou em contato com a flotilha de ajuda a Gaza e pediu que eles mudassem o curso, disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel em um comunicado nesta quarta-feira.

A marinha informou à flotilha que ela estava se aproximando de uma zona de combate ativa e violando um bloqueio naval legal, e reiterou a oferta de transferir qualquer ajuda pacificamente por meio de canais seguros para Gaza, disse o comunicado.

(Reportagem de Alexander Cornwell e Howard Goller)

