Topo

Notícias

Margareth Buzetti (PP) deixa o Senado; José Lacerda (PSD) assume a vaga por MT

Margareth Buzetti (PP-MT) deixou seu mandato no Senado Federal - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Margareth Buzetti (PP-MT) deixou seu mandato no Senado Federal Imagem: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

São Paulo

01/10/2025 12h00

A senadora Margareth Buzetti (PP-MT) deixou seu mandato no Senado Federal nesta terça-feira, 30. A partir do dia 1º de outubro, a vaga será ocupada por José Lacerda (PSD-MT), segundo suplente da chapa.

Margareth assumiu a cadeira em 2023, na condição de primeira suplente do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT). Sua saída já estava prevista como parte de um acordo político firmado com os suplentes.

Em seu discurso de despedida, a senadora afirmou que encerra um mandato "marcado pela coragem, determinação e entrega, que não abriu espaço para a vergonha, não se curvou diante da covardia e jamais conheceu a preguiça".

A senadora também destacou sua atuação no combate ao feminicídio, à pedofilia e na defesa de medidas de apoio a mulheres vítimas de mutilação. Ao final de seu pronunciamento, Margareth Buzetti expressou gratidão aos colegas parlamentares, familiares e aos servidores que a assessoraram durante o mandato no Senado.

José Lacerda, que assume a vaga, é ex-deputado estadual e já ocupou cargos no governo do Mato Grosso, entre eles o de secretário de Meio Ambiente na gestão de Silval Barbosa.

Fora do Senado, Margareth Buzetti afirmou que pretende se dedicar ao Estado do Mato Grosso e visitar mais municípios. Seu pronunciamento de despedida foi acompanhado e aplaudido por colegas parlamentares.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

PM e esposa mortos em motel desmaiaram em banheira após consumirem drogas

Margareth Buzetti deixa o Senado; José Lacerda assume a vaga

Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

VLI e Tereos fazem 1ª operação ferroviária de açúcar com compensação de carbono

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Jornada de trabalho de até 13 horas provoca indignação na Grécia