Topo

Notícias

Lula sobre isenção do PLR: qualquer isenção tem de ter compensação

Brasília

01/10/2025 16h37

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira, 1º de outubro, que, "se tudo der certo", o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil será aprovado nesta quarta-feira. Também disse ter recebido uma demanda no sentido de zerar a tributação sobre a participação nos lucros e resultados (PLR) distribuídos aos trabalhadores, mas que orientou que seria preciso apontar uma compensação para viabilizar isso.

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a emenda que prevê a isenção sobre o PLR distribuído aos trabalhadores teria um impacto de cerca de R$ 10 bilhões ao ano.

"Se tudo der certo, (o projeto de lei do IR) será aprovado hoje. Também conversei com alguns companheiros dirigentes sindicais, me falaram sobre a emenda do PLR, que iam conversar com (Arthur) Lira sobre PLR. Disse que não tinha nenhum problema em reivindicar o que quiserem, mas existe uma decisão do STF de que qualquer política de isenção de imposto tem de ter compensação. Para que aprove alguma coisa a mais, tem de dizer de onde vai sair a fonte (de compensação)", afirmou o presidente.

O texto do relator, deputado Arthur Lira (PP-AL), não tem nenhuma compensação que possibilite a isenção do PLR. Lula disse, ainda, que é "mais fácil" aprovar isenção de até R$ 5 mil do IR do que "tirar pouco de quem ganha muito", referindo-se às medidas de compensação necessárias para viabilizar a isenção.

O presidente disse que o projeto "é o primeiro sinal de justiça tributária que se faz neste País". Ele afirmou estar convencido de que Câmara dos Deputados e Senado vão aprovar o texto nos próximos dias. A votação na Câmara está marcada para esta quarta-feira.

A declaração do presidente foi dada em reunião com representantes de movimentos sociais, lideranças de partidos de esquerda e líderes sindicais nesta quarta-feira.

Eles apresentaram a Lula as assinaturas de um plebiscito popular que defende o fim da escala de trabalho 6x1 e a isenção do Imposto de Renda para os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil.

Lula elogiou o formato da demanda. Disse que "não é apenas o sonho de conquistar uma coisa para o povo trabalhador, mas fazer com que a conquista seja resultado da participação da população, para ela saber o que está em jogo".

Falou, ainda, que o formato de apresentação da demanda é "extremamente novo para a luta social do País" e "muito importante, um processo de conscientização, sobretudo em uma época em que a democracia tem corrido risco".

O presidente relatou um episódio envolvendo o atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, quando ele era presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), envolvendo o fim da escala 6x1.

Disse que, à época, falou a Marinho que "não espere que o presidente vá fazer uma medida provisória" sobre o assunto. Sugeriu uma mobilização sobre o tema, o que ocorreu somente nos últimos anos. Marinho foi presidente da CUT de 2003 a 2005.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

Governo dos EUA paralisa parcialmente seus serviços e Casa Branca ameaça com demissões

Principal guerra é por alimento, diz presidente do Comitê Organizador do Rio+Agro

COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

'Mais fácil aprovar IR do que tirar um pouco de quem ganha muito', diz Lula

Morre Jane Goodall, renomada pesquisadora de chimpanzés e da defesa ambiental

Decreto de Trump promete que EUA defenderão o Catar em caso de ataque

Semana do Urso Gordo coroa seu vencedor no Alasca

Justiça da Itália rejeitou ordem de Moraes para prender ex-assessor Tagliaferro