Lula elogia plebiscito sobre taxação de ricos e contra escala 6x1

Metodologia popular

A coleta de votos do plebiscito ocorreu tanto em urnas físicas instaladas em locais públicos e sedes das organizações, quanto em votação online.

"O plebiscito popular é uma metodologia de trabalho com a população. Você coloca uma pergunta e a partir disso, você abre um diálogo no sentido de politizar, de organizar e de construir uma consciência na sociedade em relação à necessidade dessas medidas", afirmou Igor Felippe, coordenador da Comissão do Plebiscito Popular

Ele explica que neste plebiscito foram trabalhadas duas perguntas.

"Uma pergunta relacionada à redução da jornada de trabalho sem redução salarial e o fim da escala 6 por 1. E a segunda pergunta é relacionada à taxação dos super-ricos para viabilizar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil."

"O nosso plebiscito termina no dia 12 de outubro, mas nós estamos fazendo uma série de agendas aqui em Brasília para coincidir com a votação que nós teremos hoje, na Câmara dos Deputados, relacionada à isenção do imposto de renda e a taxação daqueles que ganham mais de R$ 600 mil por ano", observou.

Após a votação da isenção do IR pelo Congresso Nacional, os movimentos sociais afirmaram a Lula que a prioridade do segmento será avançar na pauta da redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1.

Pressão social

A pauta do fim da escala 6x1 ganhou força no Brasil no final do ano passado e manifestações de rua no primeiro semestre deste ano voltaram a pedir o fim desse tipo de escala de trabalho.

No Congresso Nacional, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a jornada 6x1 não teve avanço. Lideranças do governo dizem que a medida é "prioridade" para este ano, embora não esteja certo que será levada adiante em 2025.

O projeto sofre resistência de setores empresariais que alegam que a medida levaria ao aumento dos custos operacionais das empresas, como defendeu a entidade patronal Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).