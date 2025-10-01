'Mais fácil aprovar IR do que tirar um pouco de quem ganha muito', diz Lula

Topo

O presidente Lula, durante evento no Palácio do Planalto Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress
01/10/2025

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que a maior dificuldade para a aprovação da mudança do Imposto de Renda, proposta pelo governo, no Congresso é a compensação com taxação dos super-ricos.

O que aconteceu

Lula explicitou o principal empecilho entre parlamentares: a proposta de compensação feita pela Fazenda. "É mais fácil aprovar [isenção para quem ganha até] R$ 5.000 do que tirar um pouco mais de quem ganha muito nesse país, disse, em reunião com movimentos sociais no Palácio do Planalto nesta tarde.

O projeto de lei deverá ser votado ainda hoje na Câmara dos Deputados. O relator da proposta, deputado Arthur Lira (PP-AL), manteve a sugestão do governo de cobrar de quem ganha mais.

"Para que aprove alguma coisa mais, tem que dizer da onde vai sair a fonte", justificou Lula. Pela legislação, é obrigatória a indicação de uma fonte de compensação para cada queda de receita.

A perda de arrecadação anual com isenção deve ser de R$ 25,5 bilhões, segundo cálculos. O relatório de Lira estabelece uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano, com uma progressão da alíquota chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Isenção do IR é a principal pauta do governo no ano. A proposta é vista como a possível marca de Lula para o terceiro mandato e deverá ser utilizada em 2026 para aumentar a popularidade e ajudar na possível reeleição.

"Quem acompanha sabe que nem reajuste da tabela do Imposto de Renda eles faziam nesse país", defendeu Lula. Antes do petista, o último ajuste do IR havia sido feito pela gestão Dilma Rousseff (PT).

Após muito vaivém, o presidente se disse otimista com a aprovação. "Eu estou convencido de que a Câmara vai aprovar, estou convencido de que o Senado vai aprovar", disse.

Ontem, ele almoçou com presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), estiveram com o presidente da República para tratar também da aprovação da proposta.

Hoje, encontrou líderes do centrão. Ele recebeu o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas (MA), no Planalto e almoçou com Dr. Luizinho (RJ), líder do PP, no Alvorada.

Centrão deve aceitar tributação dos super-ricos. Como o UOL mostrou, na avaliação dos líderes, a queda da compensação poderá gerar um novo desgaste de que a Casa não se importa com os interesses da população e inflar o discurso do governo de "ricos contra pobres" ou "nós contra eles". Os parlamentares querem suavizar a imagem negativa da Câmara, depois da aprovação da PEC da Blindagem, que foi enterrada pelo Senado.

