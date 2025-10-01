Lesionado, Thuram vira desfalque na Inter e é dúvida para jogos da seleção francesa

Topo

01/10/2025

O atacante Marcus Thuram, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, vai desfalcar a Inter de Milão contra a Cremonese, no próximo fim de semana, pelo Campeonato Italiano, e virou dúvida para os dois jogos da seleção da França na data Fifa de outubro, anunciou o clube lombardo nesta quarta-feira (1º).

"Marcus Thuram passou por exames e foi revelado um problema no bíceps femoral da coxa esquerda", explicou a Inter em comunicado.

"Novos exames serão realizados na semana que vem", acrescenta a nota, sem dar um prazo de recuperação.

A ausência contra a Cremonese já é certa e é pouco provável que Thuram possa defender a França contra Azerbaijão e Islândia, nos dias 10 e 16 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o período de ausência pode ser de um mês.

O atacante de 28 anos, autor de três gols no Campeonato Italiano, se machucou na vitória da Inter sobre o Slavia Praga por 3 a 0 na terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Depois do jogo, Thuram tranquilizou sobre a lesão: "Não é nada sério, é apenas um probleminha, eu acho", disse o francês à Sky Sport.

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, anunciará sua lista de convocados nesta quinta-feira.

