Kremlin diz que Rússia também está fortalecendo Forças Armadas após comentários de secretário de Defesa dos EUA

01/10/2025 07h45

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que a Rússia também está trabalhando para fortalecer suas Forças Armadas quando perguntado sobre a observação do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, de que os EUA devem se preparar para a guerra para garantir a paz.

"Também preferimos fortalecer nossas Forças Armadas de todas as formas possíveis, permanecendo totalmente a favor da paz e abertos para resolver todos os problemas, inclusive a crise ucraniana, por meio de negociações diplomáticas e contatos políticos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

Questionado sobre uma entrevista à Axios na qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse que Kiev está preparada para dizer que só tentará recuperar seu território por meios diplomáticos no futuro, Peskov disse que houve uma pausa no processo de negociação.

Ele disse que Kiev, que acusou Moscou de fazer exigências irracionais equivalentes à rendição, parecia não ter pressa em retomar as conversações.

(Reportagem de Dmitry Antonov)

