Kremlin adverte líderes europeus contra plano que, afirma, roubaria dinheiro da Rússia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin alertou os líderes europeus nesta quarta-feira que a Rússia perseguiria qualquer indivíduo ou país que roubasse seu dinheiro e advertiu que o roubo de ativos russos teria um impacto negativo sobre os depósitos e investimentos europeus.

A União Europeia está estudando uma proposta para usar os ativos russos congelados na Europa para financiar um empréstimo de 140 bilhões de euros (US$164,37 bilhões) para a Ucrânia.

Há cerca de US$300 bilhões em ativos russos congelados, dos quais 210 bilhões de euros são mantidos na Europa, dos quais 185 bilhões de euros estão na Euroclear, uma central de depósito de títulos com sede em Bruxelas; cerca de 176 bilhões de euros desse valor se transformaram em dinheiro à medida que os títulos vencem.

"Estamos falando de planos para a apreensão ilegal de propriedades russas. Em russo, chamamos isso simplesmente de roubo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

Peskov disse que se alguém roubou ou se apropriou indevidamente dos ativos da Rússia -- ou da renda vinda desses ativos -- então "as pessoas envolvidas serão processadas de uma forma ou de outra, todas elas serão chamadas a prestar contas".

Ele disse que todos os países envolvidos também seriam processados.

O Kremlin tem dito repetidamente que a tentativa de tomar seus ativos minará a confiança no sistema bancário central, no euro como moeda e na percepção da segurança da propriedade e dos direitos de propriedade na Europa.

"Esses são passos adicionais em direção à destruição completa da confiança no princípio da inviolabilidade da propriedade", disse Peskov.

"O bumerangue atingirá muito seriamente aqueles que são os principais depositários, países que estão interessados na atratividade do investimento", disse ele.

(Reportagem de Dmitry Antonov)