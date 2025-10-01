Topo

Justiça muda status de inquérito e Gato Preto passa a ser investigado

01/10/2025 15h37

O influenciador Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, passou a ser investigado por tentativa de homicídio. Nesta quarta-feira, 1º, a Justiça de São Paulo transferiu o processo ao Tribunal do Júri, que julga crimes contra a vida, atendendo um pedido do Ministério Público do Estado.

Com a decisão, a tipificação do inquérito foi alterada. Antes, o influenciador era investigado por lesão corporal culposa, que tem penas menores.

Gato Preto furou o sinal vermelho e bateu seu Porsche em um HB20 na Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, no mês passado. Um exame toxicológico apontou consumo de bebidas e de drogas. Ele deixou o local do acidente sem esperar a polícia. Um dos passageiros do HB20 sofreu um fratura no maxilar e precisou ser hospitalizado.

A promotora de Justiça Ana Paola Ferrari Ambra argumentou que o caso é "mais grave que mero delito de lesão corporal culposa".

"Vê-se claramente que o averiguado conduziu o veículo sob a influência de álcool e drogas, de maneira tresloucada, em alta velocidade, passando no cruzamento com o semáforo fechado sem qualquer menção de frear, violentamente e de maneira assustadora atingindo o carro da vítima. O resultado catastrófico era totalmente previsível e claramente indiferente ao réu", escreveu a promotora ao pedir a transferência do inquérito.

A decisão foi tomada pela juíza Fernanda Oliveira Silva, do Fórum Criminal da Barra Funda. "Diante da manifestação do Ministério Público, redistribuam-se os autos a uma das varas do Júri desta comarca", determinou a magistrada.

