Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 5 mil a advogado de Boulos

Jair Bolsonaro (PL) terá de pagar R$ 5 mil à defesa de Guilherme Boulos (PSOL), após o ex-presidente perder uma ação por danos morais movida contra o deputado federal.

O que aconteceu

A decisão saiu hoje. A sentença do juiz Júlio César Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou que Bolsonaro pague os honorários advocatícios da defesa de Boulos dentro do prazo de 15 dias. Não cabe recurso.

Ação envolvia declarações de Boulos em 2023 que ligavam o ex-presidente ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. À época, o parlamentar questionou "uma possível articulação do Bolsonaro e da família Bolsonaro com aqueles que mataram Marielle Franco". O ex-presidente processou o deputado pelas declarações.

Justiça entendeu que falas "tratam de temas de interesse público". Na decisão sobre o caso, a juíza Maria Isabel da Silva afirma que as declarações se deram em um contexto de "fiscalização e crítica política" e que Bolsonaro está exposto a "críticas mais acintosas do que ocorre com as demais pessoas" por ser ex-presidente e "figura assídua nas redes sociais".

Parlamentar foi cotado para ministério recentemente. Na última semana, boatos apontaram Boulos como possível substituto de Márcio Macêdo à frente da Secretaria-Geral da Presidência, órgão que tem status de ministério. Até o momento, a indicação não se confirmou.