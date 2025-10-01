Topo

Notícias

Juros: DIs ficam estáveis com fiscal no radar, apesar de queda do dólar

São Paulo

01/10/2025 09h36

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 1, apesar da queda do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries em meio à paralisação da máquina pública dos Estados Unidos. No radar está o cenário fiscal, com a votação na Câmara a do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil, mas o mercado tem dúvidas sobre as medidas de compensação.

Além disso, o mercado monitora a possibilidade de o governo judicializar a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de exigir que o Executivo mire o centro da meta fiscal.

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava estável a 14,044%. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,222%, de 13,215% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,425%, de 13,416% no ajuste de terça (30).

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

'Interesseira', intrigas, golpe: Jockey atribui crise à Prefeitura de SP

Pernambuco investiga três casos suspeitos de intoxicação por metanol; duas pessoas morreram

Anec revisa para baixo projeção de embarques de soja em grão e farelo em setembro

Starmer quer rever interpretação do direito internacional para facilitar expulsão de estrangeiros

Kremlin adverte líderes europeus contra plano que, afirma, roubaria dinheiro da Rússia

Taiwan diz que China está tentando criar base legal para ataque com interpretação de resolução da ONU

Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump

'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol

Acidente de barco na Nigéria deixa ao menos 26 mortos

Gelo marinho da Antártida atinge o terceiro menor nível em meio século

China realiza cerimônia do Dia Nacional em águas de atol reivindicado pelas Filipinas