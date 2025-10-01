Juros: DIs ficam estáveis com fiscal no radar, apesar de queda do dólar

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quarta-feira, 1, apesar da queda do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries em meio à paralisação da máquina pública dos Estados Unidos. No radar está o cenário fiscal, com a votação na Câmara a do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil, mas o mercado tem dúvidas sobre as medidas de compensação.

Além disso, o mercado monitora a possibilidade de o governo judicializar a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de exigir que o Executivo mire o centro da meta fiscal.

Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava estável a 14,044%. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,222%, de 13,215% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,425%, de 13,416% no ajuste de terça (30).