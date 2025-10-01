Topo

Com 15% off, Jogo da Vida é presente divertido para crianças e adultos

Jogo da Vida pode ter entre dois e seis participantes - Reprodução / Amazon
Jogo da Vida pode ter entre dois e seis participantes Imagem: Reprodução / Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

01/10/2025 09h00Atualizada em 01/10/2025 09h06

Quem é fã de jogos de tabuleiro para reunir amigos e família pode se interessar pelo Jogo da Vida, da Estrela, que está em oferta na Amazon hoje, saindo por R$ 94,99.

O objetivo dele é finalizar a partida com a maior quantidade de dinheiro possível. Confira a seguir o que diz a Estrela sobre ele e a opinião de quem já comprou:

O que diz a Estrela sobre o Jogo da Vida?

Tipo tabuleiro;

Partidas duram em torno de 90 minutos;

Vence quem tiver mais dinheiro no final;

Vem na caixa: um tabuleiro, seis carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos rosas, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, oito certificados de ações, 21 notas promissórias, uma roleta e um manual de instruções.

Não recomendado para crianças menores de sete anos;

Podem participar de dois a seis jogadores;

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o Jogo da Vida tem mais de quatro mil avaliações e nota média de 4,8 (de um total de 5). Os consumidores que ficaram satisfeitos elogiaram o preço e a qualidade do jogo. Confira:

Maravilhoso! Eu amava jogar há uns 35 anos, e agora jogo com meu filho de 7 anos. É muito nostálgico e foi o melhor preço que achei. É ótimo para estimular o raciocínio matemático (...). Excelente aprendizado! Cristina Mendes Marques

Fazia tempo que queria adquirir esse jogo para me divertir com os meus filhos. Valeu a compra. Ieri Castro

Ótimo brinquedo para curtir com a família, atende ao público de 8 a 80 anos. Gustavo S. Lamas

Pontos de atenção

Alguns consumidores criticaram o fato de que o jogo veio temas desatualizados.

O brinquedo todo mundo conhece, bom e legal para adultos e adolescentes, mas ao chegar e abrir a caixa verifiquei já ter sido usado ou aberto, havia um saquinho das cartas já aberto. Sandro H. Moura

O jogo chegou rápido, antes do prazo. (...) Não veio faltando nada. Porém, (...) veio super desorganizado, a caixa veio rasgada, parecendo que era usado. A loja deveria envolver o produto em plástico bolha. Mas apesar disso, eu aconselho a comprar, é um ótimo jogo. Igor Pimentel

O jogo tem bom material. Porém, usa um roteiro desatualizado (casamento obrigatório, profissões tradicionais etc.) e não se conecta com o mundo atual. Camila

