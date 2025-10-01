Topo

Intoxicação por metanol: quais bares foram fechados em SP?

São Paulo

01/10/2025 17h13

Três estabelecimentos foram interditados na região metropolitana de São Paulo por suspeita de comercialização de bebidas falsificadas. Todos tiveram produtos apreendidos pela Vigilância Sanitária municipal.

Um dos alvos da ação foi o bar "Ministrão", na Alameda Lorena, nos Jardins, onde uma das vítimas disse ter consumido bebida alcoólica antes de passar mal e perder a visão. Ela continua hospitalizada.

O bar nega a venda de bebidas fraudadas. "Esclarecemos que todas as nossas bebidas são adquiridas de fornecedores oficiais, com nota fiscal e procedência garantida, provenientes de grandes distribuidoras reconhecidas no mercado. Nossa equipe jurídica já está em contato com os fornecedores para apurar todos os detalhes", disse, em nota nas redes sociais.

Outro estabelecimento interditado é o bar Torres, na Mooca, zonal leste de São Paulo. Os proprietários divulgaram um comunicado nas redes sociais informando que colabora com os órgãos de fiscalização e afirma que "todos os produtos são adquiridos por distribuidores oficiais de longa data".

O terceiro bar interditado se localiza em São Bernardo do Campo, na região metropolitana. É o Villa Jardim. Na noite desta terça-feira, 30, o estabelecimento informou que "todas as bebidas comercializadas são adquiridas de distribuidores regulares, com notas fiscais".

"Visando colaborar plenamente com as autoridades competentes e as investigações em curso, decidimos suspender temporariamente as nossas atividades. Permaneceremos fechados até que a situação seja totalmente esclarecida e a segurança de nossos clientes possam ser integralmente garantidas", diz trecho da publicação do Villa Jardim.

As operações de fiscalização se intensificaram nesta terça-feira, 30. A interdição será aplicada a estabelecimentos com suspeita de comercialização de bebidas fraudadas, de acordo com o poder estadual.

Dados do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo indicam sete casos de intoxicação por metanol confirmados, com suspeita de consumo de bebida adulterada. Outros 15 seguem em investigação. Até agora, foram registrados seis óbitos no Estado.

Atenção aos sintomas

Os primeiros sintomas da intoxicação por metanol aparecem logo após a ingestão da substância, geralmente usada ilegalmente para adulterar bebidas alcoólicas como gim, whisky e vodka.

Essas manifestações iniciais são parecidas com os sinais de embriaguez, como fala pastosa e reflexos diminuídos. Mas a contaminação pode levar a efeitos mais graves, como alterações no sistema nervoso central que podem variar da sonolência à cegueira.

