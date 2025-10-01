Índice PMI da indústria dos EUA atinge 49,1 em setembro, diz ISM

WASHINGTON (Reuters) - A indústria dos EUA caminhou em setembro em direção a uma recuperação, embora os novos pedidos e o emprego tenham sido contidos, já que as fábricas continuaram a lidar com as consequências das tarifas norte-americanas sobre importações.

O Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira que seu índice dos gerentes de compras (PMI) industrial aumentou de 48,7 em agosto para 49,1 em setembro. Foi o sétimo mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo de 50, indicando contração na indústria.

Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 49,0. A pesquisa do ISM, juntamente com outros dados privados, assumirá maior importância entre os investidores que buscam avaliar a saúde da economia, após a paralisação do governo dos EUA. A interrupção do financiamento atrasará a publicação de dados econômicos importantes, incluindo o aguardado relatório de emprego payroll de setembro, previsto para sexta-feira.

Embora parte da incerteza em torno das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump tenha sido resolvida, as taxas continuam sendo uma restrição para a indústria, que representa 10,1% da economia.

Mas Trump também parece não ter encerrado as tarifas, tendo anunciado recentemente um pacote de medidas que inclui uma taxa de 25% sobre caminhões pesados, uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e gabinetes de banheiro importados, além de um imposto de 30% sobre móveis estofados.

Trump defendeu as tarifas como necessárias para proteger a indústria nacional, embora economistas tenham argumentado que é impossível restaurar a indústria à sua antiga glória devido a problemas estruturais, incluindo a escassez de trabalhadores.

O subíndice de novos pedidos prospectivos da pesquisa do ISM caiu de 51,4 em agosto para 48,9 em setembro. Essa medida apresentou contração em sete dos últimos oito meses. Os pedidos em carteira permaneceram contidos, assim como os pedidos de exportação.

Embora a produção tenha se recuperado, o emprego nas fábricas permaneceu deprimido. O ISM observou que "demissões e o não preenchimento de vagas continuam sendo as principais estratégias de gestão de pessoal."

Os prazos de entrega aumentaram ainda mais no mês passado, mantendo os preços pagos pelas fábricas pelos materiais elevados.

O índice de entregas de fornecedores da pesquisa do ISM aumentou de 51,3 em agosto para 52,6 em setembro. Uma leitura acima de 50 indica entregas mais lentas, e o aumento do mês passado provavelmente foi responsável por parte da melhora no PMI.

Um aumento nos prazos de entrega dos fornecedores normalmente está associado a uma economia forte. Mas, neste caso, entregas mais lentas provavelmente indicaram gargalos nas cadeias de suprimentos relacionados a tarifas.

A medida de preços pagos da pesquisa caiu para 61,9 no mês passado, de 63,7 em agosto.

(Reportagem de Lucia Mutikani)