Incêndio e explosão em Munique deixam um morto e suspendem temporariamente a Oktoberfest

A famosa Festa da Cerveja de Munique, a Oktoberfest, foi temporariamente fechada nesta quarta-feira (1) após um incêndio seguido de explosão na zona norte da cidade, no sul da Alemanha. Pelo menos uma pessoa morreu, segundo a polícia. A vítima, suspeita de provocar o incêndio e a explosão, estaria planejando um atentado contra a Oktoberfest.

A polícia alemã informou que explosivos foram encontrados em um prédio residencial na zona norte de Munique, onde ocorreu o incêndio. "Os artefatos estavam na mochila" do suspeito.

"Durante as buscas, foi encontrada uma carta com uma ameaça não específica de atentado com explosivos, fazendo referência à Oktoberfest", acrescentou a polícia de Munique em comunicado. Uma investigação foi aberta para apurar o possível vínculo do incidente com a Festa da Cerveja, realizada no centro da capital da Baviera.

O suspeito, de nacionalidade alemã, foi encontrado ferido próximo a um lago, perto da casa incendiada. Ele morreu em decorrência dos ferimentos. Uma pessoa está desaparecida, mas, segundo as autoridades, não é considerada perigosa. A polícia também indicou que, "de acordo com os primeiros elementos da investigação, a casa foi incendiada após um conflito familiar".

Oktoberfest suspensa temporariamente

Os organizadores decidiram fechar a Oktoberfest até as 17h (horário local, 12h em Brasília), "devido a uma ameaça de bomba relacionada à explosão ocorrida no norte de Munique", anunciou o site oficial do evento. Em uma publicação no Instagram, o prefeito de Munique, Dieter Reiter, alertou sobre um "risco para a Oktoberfest".

As autoridades informaram que estão vasculhando a região central da cidade onde ocorre a Festa da Cerveja. Os trabalhadores do evento foram orientados a deixar o local.

Há 45 anos, em 26 de setembro de 1980, um atentado atribuído à extrema direita deixou 13 mortos e mais de 200 feridos na Oktoberfest. O evento, que neste ano ocorre de 20 de setembro a 5 de outubro, é considerado a maior festa popular do mundo, tendo recebido 6,7 milhões de visitantes em 2024.

