Imposto de Renda no limite: Lira testa força no plenário da Câmara

Imposto de Renda - Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de Renda Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil
01/10/2025 11h16

A isenção do IR chega ao plenário da Câmara.

A proposta que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais será votada hoje na Câmara dos Deputados. O relator, Arthur Lira (PP-AL), tenta manter o texto aprovado em comissão especial em julho, mas enfrenta pressões de todos os lados.

  • O governo Lula propôs um imposto mínimo de 10% sobre altas rendas para compensar a renúncia, mas partidos da oposição e do centrão querem derrubar ou suavizar a cobrança.
  • O PL defende isenção até R$ 10 mil e rejeita tributar dividendos.
  • O União Brasil tenta incluir a arrecadação da MP que taxa aplicações financeiras.
  • O impacto fiscal previsto é de R$ 31,2 bilhões anuais.

Lula e Trump: impasse pós-abraço

Uma semana depois de Trump elogiar Lula na ONU e falar em "química" entre os dois, o telefonema entre os presidentes ainda não saiu. Há um racha no governo Trump: de um lado, a ala pragmática, que busca aliviar tarifas; de outro, a ala ideológica, apoiada por bolsonaristas, que pressiona por sanções ao Brasil.

Shutdown nos EUA mexe com mercados

O governo americano entrou em paralisação parcial após impasse no Congresso. Serviços foram suspensos, mas Trump preservou setores como imigração e tarifas. O "shutdown" pressiona bolsas e câmbio no curto prazo, mas pode abrir espaço para o Fed cortar juros, favorecendo também cortes no Brasil.

Alcolumbre x Câmara: disputa pela anistia

No Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) resiste à proposta de anistia aos golpistas aprovada na Câmara. Defende uma alternativa de "dosimetria", que revisa penas sem extinguir condenações. O projeto está parado, e o tema segue radioativo no Congresso.

Investimentos chineses no Brasil

O Alibaba anunciou aporte de R$ 282 bilhões em datacenters, incluindo um no Brasil, dias após o TikTok confirmar investimento de R$ 55 bilhões em Fortaleza. O Nordeste atrai por energia renovável abundante e pelo cabo da Huawei que liga Brasil, África e China sem passar pelos EUA. O datacenter brasileiro será equipado pela Nvidia.

USP perde liderança na América Latina

No ranking QS 2026, a USP caiu para o 2º lugar, atrás da Pontifícia Universidade Católica do Chile. Ainda assim, o Brasil tem 130 instituições listadas, com destaque para a Unicamp (3ª), a UFRJ (5ª) e a Unesp (6ª). A queda reflete desafios de qualidade e conclusão, apesar dos avanços em pesquisa e inclusão.

