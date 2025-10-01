Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2025

O antepenúltimo mês do ano chega com um feriado nacional de origem católica, uma das campanhas de conscientização mais consolidadas do país, datas em homenagem a algumas profissões e celebrações que chamam atenção para questões de saúde.

O mês já começa com a campanha Outubro Rosa. O movimento internacional criado na década de 1990 para conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além da iluminação de monumentos com a cor rosa, mutirões são organizados para diagnosticar a doença. O Outubro Rosa já foi tema de matérias na Radioagência Nacional e Repórter Brasil (que contou sobre suas origens):

Em termos de feriado, temos o 12 de outubro. Neste ano, a data, que é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, cai em um domingo. Neste dia, romeiros se reúnem em missas e renovam sua fé na padroeira do Brasil. A Agência Brasil e a TV Brasil já falaram sobre o assunto:

O dia 12 também tem uma das datas mais marcantes do mês: o Dia das Crianças, data que ganhou popularidade a partir de campanhas comerciais nos anos 1960, como explica esta reportagem. Em 2023, o Repórter Brasil falou sobre estas festividades:

Hoje, 1º de outubro, também é o Dia Internacional das Pessoas Idosas, instituído pela ONU em 1990 para celebrar o envelhecimento saudável e discutir políticas públicas voltadas a essa população. No Brasil, a data é também conhecida como Dia Nacional do Idoso, como destaca esta reportagem da Agência Brasil. Na TV Brasil, o Caminhos da Reportagem falou sobre o tema em 2020.

Já no dia 10 de outubro, há a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental, criado em 1992 para alertar sobre a importância do cuidado psicológico, prevenção de transtornos e combate ao estigma que envolve o tema. Em 2020, o Tarde Nacional falou sobre a importância da data.

Também no dia 10, o Brasil lembra o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, instituído para marcar o protesto histórico realizado em 1980 nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Desde então, a data simboliza resistência e mobilização social contra todas as formas de violência de gênero, como relembram estas matérias da Agência Brasil e da Radioagência Nacional.

O Dia Nacional da Vacinação (17/10) reforça a importância da imunização na prevenção de doenças e na proteção coletiva. A data lembra que as vacinas salvam milhões de vidas todos os anos, conforme mostram reportagens da Agência Brasil e da TV Brasil:

Uma data que é considerada feriado em muitas escolas do país é o Dia do Professor. Celebrada em 15 de outubro, a data presta homenagem àqueles que formam todas as demais profissões, relembrando o decreto de 1827 que estruturou o ensino no Brasil. O Revista Brasil e o Viva Maria já falaram sobre a data.

No dia 25 de outubro, completam-se 50 anos de uma data que marcou o período da ditadura militar no Brasil. Foi neste dia que morreu o jornalista Vladimir Herzog. A morte dele, em uma unidade do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), tornou-se símbolo da luta pela democracia e liberdade de expressão. Neste ano, a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) dedicou a data ao jornalista e a Justiça reconheceu uma indenização à família dele. O episódio já foi tema de conteúdos da Agência Brasil e Observatório da Imprensa (TV Brasil):

Para fechar o mês, em 27/10, comemora-se o aniversário de 80 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, figura central na política nacional e presidente do Brasil. Em 2002, a Agência Brasil registrou sua primeira vitória nas eleições presidenciais. O veículo (assim como a TV Brasil) também tem registro de sua vitória em 2022.

Outubro de 2025

1º/10

Outubro Rosa - movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama Dia do Vereador Dia Internacional das Pessoas Idosas - comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) na Resolução nº 45/106, de 14 de dezembro de 1990. Também é conhecida como "Dia Internacional do Idoso" e está oficializada no Brasil como "Dia Nacional do Idoso" Dia Mundial da Música - comemoração internacional, instituída por uma resolução da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música, realizada em 1973 Dia Mundial do Vegetarianismo - comemoração internacional de vegetarianos, instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovada em 1978 pela União Vegetariana Internacional Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com setembro, outubro ou novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol Fundado o jornal gaúcho Correio do Povo (130 anos)

2/10

Nascimento do cantor mineiro Wanderley Alves dos Reis, o Wando (80 anos) Dia Internacional da Não-Violência - comemoração instituída pela ONU em resolução de 15 de Junho de 2007, para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento - comemoração criada pela Lei nº 11.619, de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o "Dia Internacional da Não-Violência" Inauguração do Estádio do Morumbi (65 anos)

3/10

Nascimento do cantor fluminense Orlando Silva (110 anos) - referenciado como "o cantor das multidões", em 12 de setembro de 1936 participou da inauguração da Rádio Nacional, sendo o primeiro a ter um programa exclusivo na emissora Morte da cantora fluminense Emilinha Borba (20 anos) - em 1942 foi contratada pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desligando-se meses depois. Em setembro de 1943 retornou ao "cast" da emissora e, durante os 27 anos que permaneceu contratada, firmou-se como a "Estrela Maior" da rádio Início da Revolução de 1930, sob a liderança de Getúlio Vargas (95 anos)

4/10

Morte da cantora, compositora e multi-instrumentista estadunidense Janis Joplin (55 anos) Morte do jornalista, escritor, músico e pesquisador paulista Zuza Homem de Mello (5 anos) Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias Dia Mundial dos Animais - comemoração internacional criada em 1929, no "Congresso de Proteção Animal", realizado na cidade austríaca de Viena Início da Semana Mundial do Espaço - o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967 Início das transmissões do Projeto Minerva (55 anos)

5/10

Nascimento do ator paulista Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira (90 anos) Queda do regime de Slobodan Miloševi? na Iugoslávia (25 anos) Lançamento da PBS Public Broadcasting Service (55 anos) - rede de televisão americana de caráter educativo-cultural Lançamento do Pix (5 anos) - modo de transferência monetária e de pagamento eletrônico instantâneos em real brasileiro. O sistema começou a funcionar plenamente em 16 de novembro de 2020 Dia Mundial dos Professores - data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania Dia do Empreendedor

6/10

Nascimento do cantor e compositor mineiro Altemar Dutra (85 anos) Primeira apresentação da ópera "Euridice" (425 anos), de Jacopo Peri, com música adicional de Giulio Caccini. É a ópera mais antiga ainda conservada na sua totalidade, já que maior parte da ópera anterior de "Peri", Dafne, foi perdida Criação da rede social Instagram (15 anos)

7/10

Morte do cantor, compositor e radialista fluminense Haroldo Eiras (45 anos). Na década de 1940, apresentou-se em diversas emissoras do Rio de Janeiro, dentre as quais a Mayrink Veiga e a Nacional Dia do Compositor Brasileiro

8/10

Nascimento do compositor francês Louis Vierne (155 anos) Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei nº 13.309, de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação, por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe Dia da Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro

9/10

Morte do ex-presidente gaúcho Emílio Garrastazu Médici (40 anos) - governou durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) Nascimento do cantor, compositor e ativista da paz britânico John Lennon (85 anos) Formação do Grande furacão de 1780, que matou mais de 27.500 pessoas ao passar pelas Pequenas Antilhas e pelo Caribe (245 anos) - também conhecido como furacão São Calisto II, é o furacão atlântico mais mortífero na história registrada Dia do Atletismo

10/10

Morte do ator, diretor, escritor e produtor estadunidense Orson Welles (40 anos) Morte do cantor e compositor estadunidense Solomon Burke (15 anos) - mundialmente referido como Rei do Rock 'N Soul e Bispo do Soul, foi responsável pela introdução de ritmo gospel nas músicas de Soul e Rock & Roll Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental, com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992 Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então crescente índice de crimes contra mulheres em todo o Brasil Criação do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (HC Unicamp) (40 anos)

11/10

Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 314, de 19 de dezembro de 2011, com o apoio da entidade canadense Plano Internacional, que atua em mais de 60 países desde 1937, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha "Porque Eu Sou uma Menina" Lançamento do programa "Escolinha Mirim", veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (71 anos) - tinha como objetivo ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras Início da Radioagência Nacional (21 anos)

12/10

Nascimento do tenor lírico italiano Luciano Pavarotti (90 anos) Dia das Crianças Dia da Hispanidade ou Dia de Colombo - feriado que celebra a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, sendo este também o dia dedicado à Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. A data é comemorada em todos os países de língua espanhola e também nos Estados Unidos Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Dia Nacional da Leitura Aniversário do Gama, cidade administrativa do Distrito Federal (65 anos)

13/10

Dia do Maquiador Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e é celebrado anualmente na segunda quarta-feira de outubro Criação da Universidade Estadual de Alagoas (55 anos)

14/10

Fim do resgate de 33 mineiros da mina San José, no Chile (15 anos) Inundações em Haiderabade, na Índia. As fortes chuvas causam a morte de pelo menos 81 pessoas (5 anos) Dia do Meteorologista Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

15/10

Nascimento do filólogo, crítico literário, tradutor, diplomata e enciclopedista fluminense Antônio Houaiss (110 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor - comemorado por brasileiros e inspirado na data da publicação do Decreto Nº 52.682, emitido em 15 de outubro de 1827 pelo Imperador dom Pedro I, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil. A data tornou-se oficial como feriado nacional escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963

16/10

Morte do compositor cearense Alberto Nepomuceno (105 anos) Nascimento da cantora e compositora paraense Leila Pinheiro (65 anos) Criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO (80 anos) Dia Mundial da Alimentação - celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação. Corresponde também à fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

17/10

Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sua Resolução A/RES/47/196, de 22 de dezembro de 1992 Dia do Profissional de Propaganda Dia Nacional da Vacinação Dia do Eletricista

18/10

Morte do poeta fluminense Casimiro de Abreu (165 anos) Nascimento do ator e comediante mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo (110 anos) Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de várias ONGs do Brasil e do mundo Inauguração do Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos) (65 anos)

19/10

Dia do Profissional de Informática Dia do Profissional de TI Dia Nacional da Inovação

20/10

Dia do Poeta Dia do Arquivista - comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro Dia Mundial da Osteoporose - comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose

21/10

Fernão de Magalhães avista o hoje conhecido Estreito de Magalhães (505 anos) - a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico Dia do Podcast Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade LGBTQIAPN+, que está relacionada à luta pela exclusão da definição de transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e da Classificação Internacional de Doenças da OMS

23/10

Nascimento do ex-futebolista mineiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (85 anos) Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil (20 anos) Dia da Força Aérea Brasileira Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 218, de 4 de Julho de 1936, da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é considerado como o primeiro voo em avião da história da aviação mundial, realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do "14 BIS"

24/10

Morte da ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks (20 anos) - ficou famosa, em 1º de dezembro de 1955, por ter-se recusado a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos Estados Unidos Salvador Allende se torna presidente da república pelo Congresso do Chile, sendo primeiro chefe de estado marxista eleito democraticamente do mundo (55 anos) Um golpe de Estado no Brasil encerra a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas (95 anos) Entra em vigor a Carta das Nações Unidas (80 anos) Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento - comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na Resolução A/Res ou NRES/3038, de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano Dia das Nações Unidas - comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Carta das Nações Unidas", que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então União Socialista das Repúblicas Soviéticas (URSS) Tombamento da Casa das Rosas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT) de São Paulo (40 anos) Criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (18 anos)

25/10

Morte do jornalista iugoslavo e naturalizado brasileiro Vladimir Herzog, o Vlado (50 anos) Aniversário de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal (36 anos) Aniversário do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal (68 anos)

26/10

Dia da Visibilidade Intersexo

27/10

Nascimento do cartunista paulista Mauricio de Sousa (90 anos) Nascimento do presidente pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva (80 anos) Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980

28/10

Nascimento do magnata, empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor estadunidense William Henry Gates III, o Bill Gates (70 anos) Inauguração do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul (AC) (55 anos) - o aeroporto mais ocidental do Brasil Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação, apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação, para marcar a data da 1ª apresentação do "Teatro Ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava suas cenas animadas intituladas "Pantomimas Luminosas", no Museu Grévin, em Paris Dia do Servidor Público - comemorado por brasileiros, conforme Decreto Nº 5936, de 28 de outubro de 1943, e Artigo 236º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais, para marcar a data da Lei Nº 284, de 28 de outubro de 1936, pela qual se adotou o principio geral de formação de carreiras para os funcionários civis federais brasileiros

29/10

Ataque a faca na basílica de Notre-Dame de Nice, França, deixa três pessoas mortas (5 anos) Fundação da Real Biblioteca, que se tornou a Biblioteca Nacional (215 anos) Getúlio Vargas é deposto por um movimento militar liderado por generais que compunham seu próprio ministério e que pôs fim ao Estado Novo (80 anos) Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral - comemoração instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Federação Mundial de Neurologia. Tem por finalidade conscientizar e prevenir sobre esse mal, que chega a atingir uma a cada seis pessoas Dia Nacional do Livro - comemoração criada pela Lei nº 5.191, de 13 de dezembro de 1966, pela qual se obriga a celebração nas escolas públicas e particulares de Ensino Fundamental e Médio do Brasil, sem interrupção dos trabalhos escolares

30/10

Nascimento do treinador e ex-futebolista argentino Diego Maradona (65 anos) Sismo do Mar Egeu (5 anos) - terremoto de magnitude entre 6,6 e 7,0, com o saldo de 119 mortos, 1.053 feridos e 15 mil desabrigados

31/10