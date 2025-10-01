Há 26 anos, 35 pessoas morreram na Bahia por bebida adulterada com metanol

Um dos casos mais emblemáticos de mortes provocadas por intoxicação de bebidas adulteradas por metanol no Brasil ocorreu na Bahia, em março de 1999, quando 35 pessoas morreram pela ingestão de álcool "batizado" com o produto nocivo ao organismo humano.

O que aconteceu

Naquele ano, foram confirmados 35 óbitos pela ingestão de cachaça artesanal batizada com metanol. Além das vítimas fatais, ao menos outras 400 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação pela ingestão do líquido adulterado.

Casos foram registrados em 10 cidades baianas. Entre os municípios que registraram vítimas estavam Nova Canaã, Dário Meeira, Ibicuí, Poções e Itiruçu.

Polícia identificou alta concentração de metanol na cachaça em bares da região. De acordo com documentos da Polícia Técnica do Instituto Médico Legal da Bahia, na época as amostras colhidas em bebidas e no sangue de pessoas intoxicadas apontou que a proporção de metanol para cada 100 ml de álcool variava entre 2,85 e 20 ml.

Autoridades baianas afirmaram se tratar de uma adulteração criminosa. "Diante da quantidade de metanol encontrada nas amostras, podemos dizer que a contaminação não ocorreu de forma acidental, pelo uso de recipientes com resíduos de metanol, por exemplo. Houve intenção criminosa de lucro por parte dos responsáveis pela fabricação da aguardente", disse à imprensa local o então secretário de Saúde da Bahia, José Maria de Magalhães.

Na época, as autoridades fecharam estabelecimentos e decretaram as prisões de quatro suspeitos. Um deles chegou a ser preso e os outros três fugiram. Não há informações se os responsáveis foram punidos pelo ocorrido.

O UOL procurou as autoridades baianas, mas não obteve retorno. A reportagem tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça da Bahia. O espaço segue aberto para manifestação.

Casos em SP

Wesley foi internado após passar mal ao consumir bebida alcoólica adulterada com metanol em SP Imagem: Reprodução

O debate voltou à tona após os casos recentes registrados em cidades de São Paulo. Até o momento, pelo menos cinco pessoas morreram pela ingestão de bebida alcoólica adulterada com metanol, e outros casos são investigados.

Pelo menos três pessoas seguem internadas em estado grave. Um jovem de 27 anos está em coma há de mais de 20 dias após ter o cérebro afetado pelo metanol; uma mulher perdeu a visão dos dois olhos e segue hospitalizada; um outro homem também parou de enxergar, teve AVC e ainda está internado.

Três bares e uma distribuidora foram interditados no estado. O bar Ministrão, nos Jardins, e o bar Torres, na Mooca, foram fechados temporariamente. Uma distribuidora na Vila Mariana e um bar em São Bernardo do Campo também foram interditados pela vigilância.

O que dizem as autoridades

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Governo federal pediu que a população fique atenta às bebidas alcoólicas consumidas, especialmente aos finais de semana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública reforçou a importância da atuação conjunta entre governo, setor privado e sociedade para coibir práticas criminosas de falsificação e proteger consumidores.

Entre as orientações ao setor privado estão a compra segura, a conferência de produtos e o fortalecimento da rastreabilidade dos produtos. Governo também destaca que preços anormalmente baixos, lacres tortos, erros grosseiros de impressão, odor semelhante a solventes e relatos de consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa, náusea ou rebaixamento da consciência devem ser tratados como suspeita de adulteração.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo diz que estabelecimentos devem redobrar a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos. Também indicou que a população compre bebidas somente de fabricantes autorizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal.

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes orientou que os estabelecimentos sempre procurem comprar os produtos de distribuidores reconhecidos e confiáveis. "A falsificação e adulteração de bebidas são crimes graves contra o consumidor, que colocam em risco a saúde da população e geram prejuízos diretos aos estabelecimentos sérios e comprometidos com a legalidade. Trata-se de um problema de saúde pública, que exige ação coordenada entre autoridades, setor produtivo e sociedade", disse a associação.

O que é o metanol

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar até mesmo pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.