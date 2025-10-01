Topo

Notícias

Grupo Casino e ex-CEO serão julgados por manipulação de preços e corrupção na França

01/10/2025 08h07

PARIS (Reuters) - O grupo francês de supermercados Casino e seu ex-diretor executivo, Jean-Charles Naouri, serão julgados em Paris nesta quarta-feira por acusações de manipulação de preços e corrupção.

Os promotores alegam que Naouri pagou a uma editora entre 2018 e 2019 para divulgar informações que defendessem o grupo Casino em uma tentativa de impulsionar o preço das ações, que havia caído em 2018 devido a preocupações com sua dívida.

Os promotores também alegam que Naouri tentou espalhar especulações entre a mídia de negócios de que o varejista rival Carrefour estava considerando uma aquisição hostil do Casino.

Naouri negou as acusações.

O grupo Casino, a empresa proprietária dos supermercados Casino e Monoprix, que Naouri dirigiu durante décadas, também foi acusado de corrupção ativa e manipulação de preços.

Além de Naouri, três outros ex-executivos da empresa e o editor Nicolas Miguet estão sendo julgados.

Naouri deixou a empresa no ano passado, quando ela ficou sob o controle de um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky. A empresa iniciou uma reestruturação drástica.

O grupo, que também é proprietário das lojas Franprix e Naturalia, disse que havia vendido 366 lojas em 2024 e que planejava cortar 3.200 empregos.

Um porta-voz do Carrefour disse à Reuters que ninguém representando o grupo participaria do julgamento e se recusou a comentar.

(Reportagem de Florence Loeve; redação de Makini Brice; edição de Louise Heavens)

((Tradução Redação Barcelona))

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Mais de 9.000 crianças na Indonésia tiveram intoxicação alimentar causada por refeições escolares em 2025

Ministro da Defesa de Israel emite 'último' aviso para evacuação da Cidade de Gaza

Israel intensifica ofensiva na Cidade de Gaza enquanto Hamas avalia plano de Trump

CCJ da Câmara aprova projeto que limita atuação de partidos menores no STF

EUA: USDA revisa para cima estimativas de produção de milho e soja em 2024

Intoxicação por metanol: clubes de SP suspendem venda de bebidas destiladas

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos

ONGs denunciam nova lei migratória em Portugal dificultando regularização de estrangeiros

Comandante iraniano aponta para possível aumento no alcance dos mísseis

Cruz Vermelha suspende temporariamente operações na Cidade de Gaza devido às hostilidades

Medvedev zomba de Trump sobre ausência de submarinos perto da Rússia