Grupo Casino e ex-CEO serão julgados por manipulação de preços e corrupção na França

PARIS (Reuters) - O grupo francês de supermercados Casino e seu ex-diretor executivo, Jean-Charles Naouri, serão julgados em Paris nesta quarta-feira por acusações de manipulação de preços e corrupção.

Os promotores alegam que Naouri pagou a uma editora entre 2018 e 2019 para divulgar informações que defendessem o grupo Casino em uma tentativa de impulsionar o preço das ações, que havia caído em 2018 devido a preocupações com sua dívida.

Os promotores também alegam que Naouri tentou espalhar especulações entre a mídia de negócios de que o varejista rival Carrefour estava considerando uma aquisição hostil do Casino.

Naouri negou as acusações.

O grupo Casino, a empresa proprietária dos supermercados Casino e Monoprix, que Naouri dirigiu durante décadas, também foi acusado de corrupção ativa e manipulação de preços.

Além de Naouri, três outros ex-executivos da empresa e o editor Nicolas Miguet estão sendo julgados.

Naouri deixou a empresa no ano passado, quando ela ficou sob o controle de um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky. A empresa iniciou uma reestruturação drástica.

O grupo, que também é proprietário das lojas Franprix e Naturalia, disse que havia vendido 366 lojas em 2024 e que planejava cortar 3.200 empregos.

Um porta-voz do Carrefour disse à Reuters que ninguém representando o grupo participaria do julgamento e se recusou a comentar.

(Reportagem de Florence Loeve; redação de Makini Brice; edição de Louise Heavens)

((Tradução Redação Barcelona))