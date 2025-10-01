Topo

Notícias

Governo Trump suspende US$18 bi para túnel Hudson e metrô da Segunda Avenida em Nova York

01/10/2025 15h07

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O governo federal está retendo US$18 bilhões para o projeto de reconstrução do túnel Hudson e para o metrô da Segunda Avenida, dois dos maiores projetos de construção da cidade de Nova York, informou o chefe de orçamento da Casa Branca nesta quarta-feira.

A retenção foi anunciada horas depois do início da paralisação parcial do governo e é o mais recente esforço para pressionar os democratas no Congresso sobre a paralisação.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, tem sido um forte defensor de ambos os projetos.

"Aproximadamente US$18 bilhões em projetos de infraestrutura da cidade de Nova York foram suspensos para garantir que o financiamento não esteja fluindo com base nos princípios inconstitucionais de DEI", disse o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, no X, referindo-se aos esforços de diversidade, equidade e inclusão.

O Departamento de Transportes dos EUA (USDOT) disse que não processaria um reembolso de US$300 milhões para o projeto do metrô enquanto se aguarda uma revisão administrativa, acrescentando que isso levará mais tempo porque a equipe responsável por conduzir a revisão foi dispensada temporariamente durante a paralisação.

Em seu comunicado, o USDOT culpou Schumer e o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova York, pela paralisação.

O projeto do túnel do Rio Hudson, no valor de US$17,2 bilhões -- que recebeu mais de US$11 bilhões em subsídios federais -- está reparando um túnel existente e construindo um novo para a ferrovia de passageiros Amtrak e para as linhas estaduais de transporte de passageiros entre Nova Jersey e Manhattan.

Qualquer falha no atual túnel do Hudson, que foi muito danificado durante a Supertempestade Sandy, em 2012, prejudicaria os deslocamentos na área metropolitana que produz 10% da produção econômica do país.

O governo Biden concedeu US$3,4 bilhões para o projeto do metrô da Segunda Avenida, que estende a linha para fornecer um serviço de transporte melhorado para o Harlem.

O USDOT disse que enviou cartas a Nova York sobre o estado da análise que está determinando se o Estado está envolvido em práticas discriminatórias.

A Amtrak, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, e Schumer não comentaram imediatamente. Trump, um ex-incorporador imobiliário da cidade de Nova York, recusou-se a aprovar o financiamento dos projetos em seu primeiro mandato.

O USDOT também tem ameaçado repetidamente o financiamento do transporte público de Nova York.

Em agosto, o departamento disse que pode reter 25% do financiamento federal de transporte para a Autoridade de Transporte Metropolitano do Estado de Nova York se a agência não melhorar a segurança dos trabalhadores de manutenção dos trilhos do metrô.

O governo Trump também está tentando acabar com o programa de Manhattan, introduzido no início deste ano, projetado para reduzir o tráfego e arrecadar bilhões em fundos para o transporte de massa.

(Reportagem de Doina Chiacu e David Shepardson)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo

Morre a primatologista Jane Goodall aos 91 anos (Instituto)

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Terremoto na Indonésia atrasa esforços para resgatar pessoas presas no desabamento de uma escola

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido à paralisação do governo nos EUA

Governo Trump suspende US$18 bi para túnel Hudson e metrô da Segunda Avenida em Nova York

Trump e Xi se reunirão em quatro semanas, diz presidente dos EUA

Greve geral paralisa a Grécia contra projeto que amplia jornada diária de trabalho para 13 horas

Quem é Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE detido na Itália

MP da taxação deve ser aprovada a tempo, mesmo que texto não fique como governo quer, diz líder

Vice-presidente dos EUA acusa democratas de exigências 'ridículas' para acabar com paralisação do governo