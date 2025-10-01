Topo

Notícias

Governo federal não anunciou a volta do horário de verão em 2025

do UOL

Nathália Moreira

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 19h25

É falso que o governo federal tenha anunciado a volta do horário de verão este ano, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a medida é sempre "avaliada pela pasta", mas que as "condições dos reservatórios são favoráveis".

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere, pelo número de WhatsApp (11) 97684-6049.

O que está circulando

Governo federal não anunciou a volta do horário de verão em 2025 - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook - Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook
Mensagem que circula sobre a volta do horário de verão em 2025 é falsa
Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Texto com o seguinte destaque: "HORÁRIO DE VERÃO ESTÁ DE VOLTA EM 2025". A publicação diz ainda que o "Governo Federal confirmou o retorno do horário de verão, válido para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida começará à meia-noite do dia 16 de novembro de 2025 e seguirá até 15 de março de 2026."

Por que é falso

O governo federal não anunciou o retorno do horário de verão. A medida não ocorre desde 2019 e não tem previsão de voltar este ano. Procurado, o Ministério de Minas Energia (MME) afirmou em nota "que o tema é permanentemente avaliado pela pasta". "As condições dos reservatórios são favoráveis, evoluindo dentro da normalidade ao longo do período seco, deixando o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor que no ano passado."

Projeto de lei proíbe a adoção do horário de verão no Brasil. Na segunda-feira, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que impede a implementação do horário de verão no país. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da casa. Em seguida, deve ser aprovado pelo planário da Câmara e pelo Senado (aqui).

Horário de verão

Em 2019, Jair Bolsonaro assinou um decreto que acabou com o horário de verão. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em regiões do Brasil para diminuir o consumo de luz. O horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1931 e adotado em caráter permanente a partir de 2008.

Ministério informou que houve uma mudança de hábito no consumo de energia. "Como nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período da tarde, o Horário de Verão deixou de produzir os resultados para os quais essa política pública foi formulada, perdendo sua razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico", afirma explicação no site do governo. (aqui).

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Com prêmio estimado de R$ 1,8 milhão, veja dezenas sorteadas da Lotofácil

Deputada do PT está em flotilha interceptada por Israel a caminho de Gaza

Veja números sorteados da Lotomania; prêmio é de R$ 461 mil

Tarcísio critica Lula, recebe afago de presidente da Alesp e diz a Zema que disputará reeleição

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 13,7 milhões; confira números sorteados

Justiça determina que Bolsonaro pague R$ 5 mil a advogado de Boulos

Lewandowski diz que Messias tem portas 'escancaradas' no STF e 'prestígio' entre ministros

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 11,7 milhões; confira dezenas

AGU pede mais tempo para regular uso da cannabis medicinal

Wall Street fecha em alta diante da perspectiva de redução das taxas do Fed

Parque Olímpico recebe comitiva de avaliação de candidatura a Pan 2031