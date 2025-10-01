Governo federal não anunciou a volta do horário de verão em 2025

É falso que o governo federal tenha anunciado a volta do horário de verão este ano, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a medida é sempre "avaliada pela pasta", mas que as "condições dos reservatórios são favoráveis".

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere, pelo número de WhatsApp (11) 97684-6049.

O que está circulando

Mensagem que circula sobre a volta do horário de verão em 2025 é falsa Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Texto com o seguinte destaque: "HORÁRIO DE VERÃO ESTÁ DE VOLTA EM 2025". A publicação diz ainda que o "Governo Federal confirmou o retorno do horário de verão, válido para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A medida começará à meia-noite do dia 16 de novembro de 2025 e seguirá até 15 de março de 2026."

Por que é falso

O governo federal não anunciou o retorno do horário de verão. A medida não ocorre desde 2019 e não tem previsão de voltar este ano. Procurado, o Ministério de Minas Energia (MME) afirmou em nota "que o tema é permanentemente avaliado pela pasta". "As condições dos reservatórios são favoráveis, evoluindo dentro da normalidade ao longo do período seco, deixando o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor que no ano passado."

Projeto de lei proíbe a adoção do horário de verão no Brasil. Na segunda-feira, a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que impede a implementação do horário de verão no país. Para virar lei, o projeto ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da casa. Em seguida, deve ser aprovado pelo planário da Câmara e pelo Senado (aqui).

Horário de verão

Em 2019, Jair Bolsonaro assinou um decreto que acabou com o horário de verão. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em regiões do Brasil para diminuir o consumo de luz. O horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1931 e adotado em caráter permanente a partir de 2008.

Ministério informou que houve uma mudança de hábito no consumo de energia. "Como nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período da tarde, o Horário de Verão deixou de produzir os resultados para os quais essa política pública foi formulada, perdendo sua razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico", afirma explicação no site do governo. (aqui).

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news