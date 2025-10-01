Topo

Gerdau estima que investimentos em principais projetos somem R$ 5,2 bilhões

São Paulo

01/10/2025 13h49

A Gerdau informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que revisou o seu aporte em "Investimento em Capex Estratégico", agora chamado de "Investimentos em Principais Projetos", para R$ 5,2 bilhões. Na estimativa anterior, a companhia esperava aplicar R$ 9,2 bilhões nos ativos. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a siderúrgica ressaltou, ainda, dos novos valores previstos, R$ 4 bilhões já foram gastos e R$ 1,2 bilhão será aplicado até 2027.

Em relação ao Ebitda Potencial Anual, a empresa estima que, após o ramp-up, os Principais Projetos tenham o potencial de gerar um valor de R$ 1,5 bilhão, informou a Gerdau.

"As atualizações das projeções dos 'Investimentos nos Principais Projetos' e seu consequente Ebitda Potencial Anual refletem, principalmente: a nova visão desconsiderando projetos já concluídos; projetos em stand-by no Brasil, em razão de perspectivas do mercado local; redução do valor previsto para o projeto de Expansão Midlothian; aumento do valor previsto para o Projeto de Mineração Miguel Burnier, em função da variação cambial ocorrida desde a aprovação do projeto, bem como aumento de escopo", afirmou a siderúrgica.

Segundo a Gerdau, o Projeto de Mineração Miguel Burnier, há a expectativa de geração de Ebitda de aproximadamente R$ 400 milhões em 2026, considerando uma curva de aprendizado de 12 meses. Após completar o ramp-up, o ganho estimado é de R$ 1,1 bilhão por ano.

"A companhia esclarece que os dados apresentados foram elaborados a partir de previsões sujeitas a riscos e incertezas correntes de mercado, tendo sido realizadas com base em premissas da administração considerando as informações disponíveis", informou a Gerdau. "Nesse sentido, a companhia ressalta que tais dados não configuram de qualquer modo promessas de desempenho, sendo que os resultados reais para tais indicadores poderão ser materialmente diferentes dos resultados previstos expressa ou implicitamente em tais dados."

