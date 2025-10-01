Topo

Notícias

França investiga petroleiro ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca

01/10/2025 15h41

A justiça francesa investiga um navio petroleiro ancorado na costa oeste da França que pode estar ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca, indicou nesta quarta-feira (1º) a promotoria de Brest.

As autoridades dinamarquesas acusaram a Rússia de estar por trás da incursão, após acusações semelhantes por causa do voo de cerca de 20 drones na Polônia no início de setembro e de três aviões de combate na Estônia.

O petroleiro, batizado como "Pushpa" ou "Boracay" e com bandeira de Benim, seria suspeito de estar envolvido no episódio dos drones na Dinamarca na semana passada, segundo o site especializado The Maritime Executive.

O navio pertenceria à frota fantasma que a Rússia utiliza para driblar as sanções ocidentais contra suas vendas de petróleo, segundo o portal.

A prefeitura marítima do Atlântico na França informou à AFP que denunciou à promotoria a presença deste petroleiro, o que levou à abertura de uma investigação, de acordo com o Ministério Público.

Segundo uma fonte militar, o navio foi "abordado no último sábado" e uma equipe "subiu a bordo". Na tarde desta quarta-feira, em imagens aéreas gravadas pela AFP na costa de Saint-Nazaire, no oeste da França, podiam-se ver militares com balaclavas no convés da embarcação.

O promotor de Brest, Stéphane Kellenberger, confirmou que abriu uma investigação por "falta de justificativa da nacionalidade do navio/bandeira" e por "recusa em obedecer".

A embarcação partiu de Primorsk, na Rússia, em 20 de setembro e deveria chegar a Vadinar, no noroeste da Índia, em 20 de outubro, mas permaneceu vários dias ancorada na costa de Saint-Nazaire, no oeste da França, segundo o site Marine Traffic.

E, segundo uma análise da AFP dos dados do portal especializado VesselFinder, navegou na costa dinamarquesa entre 22 e 25 de setembro, quando ocorreram sobrevoos suspeitos de drones na Dinamarca, que prejudicaram o tráfego aéreo e levaram ao fechamento do aeroporto de Copenhague.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, defendeu uma "resposta muito forte" à "guerra híbrida" que estaria sendo realizada pela Rússia, na abertura de uma cúpula da União Europeia em Copenhague nesta quarta-feira.

aag/tjc/mas/jvb/mb/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Intoxicação por metanol: quais bares foram fechados em SP?

Jane Fonda relança movimento pela liberdade de expressão da época da Guerra Fria

Colômbia entrega parte da fazenda de Pablo Escobar para vítimas do conflito

Moraes pede atualização diária sobre tornozeleiras de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

Morre Jane Goodall, renomada primatologista e ativista

Governo apresenta formas de combate à manipulação de jogos esportivos

Carlo Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

Governo dos EUA paralisa parcialmente seus serviços e Casa Branca ameaça com demissões