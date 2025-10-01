Topo

Flotilha de ajuda a Gaza espera ser interceptada pela marinha israelense em uma hora

01/10/2025 14h37

TÚNIS (Reuters) - A marinha israelense deve começar a interceptar dezenas de barcos da Flotilha Global Sumud dentro de uma hora, disseram os organizadores, acrescentando que foi declarado estado de emergência a bordo das embarcações que tentam levar ajuda a Gaza.

Eles disseram que as embarcações militares israelenses se aproximavam a cerca de 10 milhas, marcando um momento crítico à medida que a flotilha se aproxima de um bloqueio naval.

(Reportagem de Tarek Amara)

