Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

(Reuters) - A flotilha internacional que tenta levar ajuda a Gaza disse nas primeiras horas de quinta-feira (horário local) que forças da marinha israelense estavam usando "agressão ativa" contra sua frota.

"O navio Flórida foi deliberadamente abalroado no mar. Yulara, Meteque e outros foram alvos de canhões de água", disse a Flotilha Global Sumud em um post no Telegram.

Todos os passageiros a bordo não sofreram ferimentos, disse a Flotilha Global Sumud.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)