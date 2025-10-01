Topo

Notícias

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

01/10/2025 18h58

(Reuters) - A flotilha internacional que tenta levar ajuda a Gaza disse nas primeiras horas de quinta-feira (horário local) que forças da marinha israelense estavam usando "agressão ativa" contra sua frota.

"O navio Flórida foi deliberadamente abalroado no mar. Yulara, Meteque e outros foram alvos de canhões de água", disse a Flotilha Global Sumud em um post no Telegram.

Todos os passageiros a bordo não sofreram ferimentos, disse a Flotilha Global Sumud.

(Reportagem de Gursimran Kaur em Bengaluru)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Wall Street fecha em alta diante da perspectiva de redução das taxas do Fed

É falso que Cármen Lúcia apoia anistia aos envolvidos na trama golpista

Luciano Hang não fez anúncio de produto contra disfunção erétil; vídeo é IA

Governo federal não anunciou a volta do horário de verão em 2025

Três 'viajantes especiais' ganharam uma carona discreta em avião para SP

Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas

Tagliaferro diz que age de boa-fé e volta a ameaçar Moraes

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado

Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória