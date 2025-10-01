Topo

Notícias

Fitch: shutdown nos EUA não tem implicações de curto prazo para rating do país

São Paulo

01/10/2025 15h00

A Fitch Ratings afirmou nesta quarta-feira, 1, que a paralisação do governo dos Estados Unidos "não tem implicações de curto prazo" para a nota soberana do país, mantida em 'AA+/Estável', mas ressalta "fraquezas históricas no processo de formulação de políticas" e a recorrência de disputas políticas em torno do orçamento.

Segundo a agência de classificação de risco, a paralisação reflete o desacordo sobre medidas fiscais, em especial cortes já aprovados no Medicaid e o fim de subsídios de seguros de saúde da Affordable Care Act, além da tentativa dos democratas de "proteger o poder do Congresso sobre o orçamento" diante do que consideram excessos do Executivo.

A agência acrescenta que continuará monitorando "o ambiente regulatório dos EUA, o Estado de Direito e os freios e contrapesos institucionais" no âmbito da análise de crédito soberano. Ainda assim, destaca que "o status predominante do dólar como moeda de reserva global, uma força material para a nota soberana, deve continuar no futuro previsível".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo

Publicada lista dos 1.363 municípios elegíveis à renegociação de dívidas rurais

Morre a primatologista Jane Goodall aos 91 anos (Instituto)

Terremoto na Indonésia atrasa esforços para resgatar pessoas presas no desabamento de uma escola

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido à paralisação do governo nos EUA

Governo Trump suspende US$18 bi para túnel Hudson e metrô da Segunda Avenida em Nova York

Trump e Xi se reunirão em quatro semanas, diz presidente dos EUA

Greve geral paralisa a Grécia contra projeto que amplia jornada diária de trabalho para 13 horas

Quem é Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes no TSE detido na Itália

MP da taxação deve ser aprovada a tempo, mesmo que texto não fique como governo quer, diz líder