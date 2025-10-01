Topo

Notícias

Feriados de outubro 2025: veja calendário e quem pode folgar neste mês

Mês de outubro terá um feriado nacional - Károly Váltó/Pixabay
Mês de outubro terá um feriado nacional Imagem: Károly Váltó/Pixabay
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 05h30

O calendário do mês de outubro terá um feriado nacional, de acordo com o cronograma divulgado pelo governo federal. A data, porém, cairá em um domingo (12).

O que aconteceu

Dia 12 de outubro é feriado nacional. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Em 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei 6.802, que oficializou o 12 de outubro como feriado nacional. A lei reforçou a importância de Nossa Senhora Aparecida para a identidade e a cultura religiosa brasileira, estabelecendo um dia de celebração em todo o país.

Ponto facultativo também está previsto no mês. O Dia do Servidor Público é 28. Porém, segundo o ministério da gestão e da inovação, a data será comemorada no dia 27 para servidores federais, uma segunda-feira. O que se pode repetir em gestões municipais e estaduais.

Mais quatro feriados nacionais até o fim do ano além do 12 de outubro. Dois deles, no entanto, vão cair em fins de semana (veja a lista abaixo).

Também estão previstos feriados e pontos facultativos municipais e estaduais. Vale destacar que a lista abaixo traz apenas alguns exemplos; a folga pode ocorrer em outras localidades pelo Brasil afora.

  • 2 de outubro (quinta-feira) - Criação do município de Porto Velho (a Prefeitura publicou o decreto nº 21.376, que estabelece ponto facultativo na sexta, 3)
  • 5 de outubro (domingo) - Aniversário de Roraima
  • 11 de outubro (sábado) - Criação de Mato Grosso do Sul
  • 19 de domingo (domingo) - Dia do Piauí
  • 24 de outubro (sexta) - Aniversário de Goiânia
  • 24 de outubro (sexta) - Elevação de Manaus à categoria de cidade

As atividades consideradas essenciais operam regularmente ou em regime de plantão em feriados. Isso abrange setores como saúde, transporte, energia, comunicações, serviços funerários e outros.

Os próximos feriados nacionais de 2025

  • 12 de outubro (domingo) - Dia de Nossa Senhora de Aparecida
  • 2 de novembro (domingo) - Finados
  • 15 de novembro (sábado) - Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta) - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta) - Natal

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Mortes e bares fechados: o que se sabe da intoxicação por metanol em SP

Moradores dos extremos de SP já recebiam avisos sobre bebidas desde março

Davi Uip no Alt Tabet

Adega alvo de busca por metanol segue aberta, mas sem vender marca suspeita

Anistia, reféns e governo internacional: o que diz plano de Trump para Gaza

Há 26 anos, 35 pessoas morreram na Bahia por bebida adulterada com metanol

Vender bebida com metanol pode render 30 anos de prisão em caso de morte

Cerveja está imune? E o vinho? Como metanol entra nas bebidas alcoólicas

Feriados de outubro 2025: veja calendário e quem pode folgar neste mês

Crise do metanol abre nova disputa entre governos Lula e Tarcísio; relembre

Quem é o secretário bilionário de Trump que fala em 'consertar' o Brasil