Topo

Notícias

Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

01/10/2025 18h32

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,49%

Pontos: 145.517,35

Máxima de +0,44% : 146.879 pontos

Mínima de -0,71% : 145.193 pontos

Volume: R$ 23,3 bilhões

Variação em 2025: 20,98%

Variação no mês: -0,49%

Dow Jones: +0,09%

Pontos: 46.441,10

Nasdaq: +0,42%

Pontos: 22.755,16

Ibovespa Futuro: -0,52%

Pontos: 146.330

Máxima (pontos): 148.120

Mínima (pontos): 145.810

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,38

Variação: -1,73%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,44

Variação: -0,06%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,39

Variação: -1,7%

Ambev ON

Preço: R$ 11,98

Variação: -0,91%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,72

Variação: -0,18%

Vale ON

Preço: R$ 58,26

Variação: +1,18%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 58,26

Variação: +1,18%

Itausa PN

Preço: R$ 11,32

Variação: -1,31%

Global 40

Cotação: 737,787 centavos de dólar

Variação: +0,88%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3281

Venda: R$ 5,3286

Variação: +0,11%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: -0,72%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3202

Venda: R$ 5,3208

Variação: +0,04%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3600

Venda: R$ 5,5040

Variação: -1,08%

- Dólar Futuro (novembro)

Cotação: R$ 5,3685

Variação: +0,2%

- Euro

Compra: US$ 1,1727 (às 18h25)

Venda: US$ 1,1732 (às 18h25)

Variação: -0,04%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2500

Venda: R$ 6,2510

Variação: +0,03%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3800

Venda: R$ 6,4980

Variação: +0,22%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.897,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,62%

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Governo de SP interdita 6 estabecimentos em ação contra contamição por metanol em bebidas adulteradas

Flotilha de ajuda a Gaza diz que forças israelenses estão usando "agressão ativa" contra a frota

Casa Branca rejeita críticas do papa Leão XIV à sua política migratória

Musk se torna primeira pessoa a atingir patrimônio líquido de US$500 bilhões, mostra lista da Forbes

Com gol de Martinelli, Arsenal vence Olympiacos (2-0) na Champions

Monaco arranca empate com Manchester City (2-2) na 2ª rodada da Champions

Petro expulsa delegação diplomática de Israel na Colômbia por detenção de flotilha a Gaza

Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

Villarreal arranca empate no fim contra Juventus (2-2) na Champions

Jonathan Anderson reinventa clássicos da Dior em sua primeira coleção feminina em Paris

TCU gasta R$ 770 mil com reforma de apartamento funcional de Anastasia