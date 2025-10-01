Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,49%
Pontos: 145.517,35
Máxima de +0,44% : 146.879 pontos
Mínima de -0,71% : 145.193 pontos
Volume: R$ 23,3 bilhões
Variação em 2025: 20,98%
Variação no mês: -0,49%
Dow Jones: +0,09%
Pontos: 46.441,10
Nasdaq: +0,42%
Pontos: 22.755,16
Ibovespa Futuro: -0,52%
Pontos: 146.330
Máxima (pontos): 148.120
Mínima (pontos): 145.810
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,38
Variação: -1,73%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,44
Variação: -0,06%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,39
Variação: -1,7%
Ambev ON
Preço: R$ 11,98
Variação: -0,91%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,72
Variação: -0,18%
Vale ON
Preço: R$ 58,26
Variação: +1,18%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 58,26
Variação: +1,18%
Itausa PN
Preço: R$ 11,32
Variação: -1,31%
Global 40
Cotação: 737,787 centavos de dólar
Variação: +0,88%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3281
Venda: R$ 5,3286
Variação: +0,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,44
Venda: R$ 5,54
Variação: -0,72%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3202
Venda: R$ 5,3208
Variação: +0,04%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,3600
Venda: R$ 5,5040
Variação: -1,08%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3685
Variação: +0,2%
- Euro
Compra: US$ 1,1727 (às 18h25)
Venda: US$ 1,1732 (às 18h25)
Variação: -0,04%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2500
Venda: R$ 6,2510
Variação: +0,03%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3800
Venda: R$ 6,4980
Variação: +0,22%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.897,50 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,62%