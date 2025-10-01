Luciano Hang não fez anúncio de produto contra disfunção erétil; vídeo é IA

É falso que Luciano Hang, dono da rede varejista Havan, esteja anunciando um medicamento contra impotência sexual chamado Viril Fortex.

As peças desinformativas usam um vídeo manipulado digitalmente do empresário para promover o produto, que não é aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O órgão recomenda às pessoas para não se automedicar e que procurem profissionais de saúde habilitados.

O que está circulando

Post usa vídeo de Luciano Hang alterado por IA para promover produto para disfunção erétil sem registro na Anvisa Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Vídeo mostra Luciano Hang aparentemente durante uma participação em um podcast. No áudio atribuído ao empresário, Hang supostamente diz ter "usado um remédio para disfunção erétil e ejaculação precoce", recomendado "por um médico da mesma igreja" que ele frequenta. Hang "afirma" que o profissional lhe apresentou "um remédio natural, aprovado pela Anvisa" e que "mesmo com diabetes e pressão alta" o produto deu resultado. Ele "pede" aos interessados para clicarem no link contido na publicação e "ressalta" que o remédio "pode ser pago em 12 parcelas", cujo valor "é menor do que um lanche", e com "frete grátis para todo o Brasil".

Por que é falso

Anvisa alerta que não regularizou produto. Ao UOL Confere, a agência esclareceu que "não há medicamento regularizado junto à Anvisa com a denominação 'Viril Fortex'. Da mesma forma, não há suplemento alimentar que já esteja regularizado junto à agência com este nome". O UOL Confere consultou a lista de medicamentos aprovados pela agência e buscou por "Viril Fortex", mas a pesquisa não retornou resultado (aqui e abaixo).

Produto chamado "Viril Fortex" não possui registro na Anvisa, ao contrário do que diz anúncio compartilhado nas redes sociais Imagem: Reprodução

Agência orienta pacientes a consultar médicos. A Anvisa recomenda às pessoas para não se automedicarem e "procurarem um profissional de saúde habilitado que possa avaliar o caso concreto do paciente". O órgão também pede atenção a anúncios de produtos suspeitos e verifiquem "o uso de palavras ou expressões que não são comuns ou são proibidas em medicamentos, como os exemplos: 'Medicamento Natural', 'Produto Natural', '100% Natural' ou '100% Saudável'".

Associação de médicos adverte sobre "solução mágica". Em nota ao UOL Confere, a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) informou que o diagnóstico e o tratamento de disfunção erétil e ejaculação precoce seguem "diretrizes específicas". "Todas revelam um grau de complexidade muito maior do que a simples venda de um produto miraculoso na condução destes casos. Por si só, isto deveria ser um alerta para as pessoas não embarcarem de cabeça em soluções mágicas oferecidas online".

Vídeo de Hang foi alterado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de adulterações digitais. A ferramenta apontou 93,8% de possibilidade de o áudio ter sido modificado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Hive Moderation indicou 93,8% de possibilidade de áudio ter sido modificado por IA Imagem: Reprodução

Empresário fala sobre dedicação em conteúdo original. Por meio de uma busca reversa, foi possível encontrar o vídeo original, publicado em 1º de maio no perfil oficial de Hang no YouTube (aqui). Trata-se de um trecho do primeiro episódio do "Podcast do Veio". Nele, o empresário conta um pouco sobre sua trajetória profissional e fala da importância de se dedicar naquilo que faz (aqui e abaixo). Em momento algum ele promove, anuncia ou menciona qualquer remédio contra disfunção erétil.

Link leva para conversa com suposto médico. Ao clicar no link indicado nas publicações desinformativas, o usuário é redirecionado para uma conversa no WhatsApp com um homem que se identifica como "Dr. Carlos Becker". Só então o nome do produto ("Viril Fortex") é revelado, assim como as condições de pagamento. No site Reclame Aqui, pessoas se queixam da eficácia do medicamento (aqui e aqui) e da falta de suporte da empresa responsável (aqui e aqui).

Posts falsos usam imagem de Hang indevidamente. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram publicações enganosas envolvendo o empresário, como vídeos de promoções inexistentes para aplicar golpes (aqui), resgate de valores no Banco Central (aqui), cashback de cartões de crédito, venda falsa de aparelhos de ar condicionado (aqui), descontos de até 96% em mercadorias nas lojas da Havan e celulares a preços abaixo do mercado.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 5.200 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

